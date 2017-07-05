Vasiliko’daki Yangın Korkuttu

Geçtiğimiz Pazartesi gece yarısından hemen önce, Vasiliko Çimento Fabrikası yakınlarındaki odun ve lastik yığınında büyük bir yangın çıktığı ve yangının Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) bölgede bulunan elektrik üretim merkezi ile VTTV şirketinin akaryakıt tesislerini tehdit ettiği haber verildi.
Rum gazeteleri yangın haberine geniş yer ayırırken, Alithia gazetesi ise “Mari (Tatlısu) Kabusu Uyandı” başlıklı haberinde, yangının 11 Temmuz 2011’de Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO)’nun “Mari” (Tatlısu)’da bulunan deniz üssünde meydana gelen patlamanın yıldönümünden birkaç gün önce meydana geldiğini anımsattı.
Gazete, yangının dün öğleden sonra saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındığını ekledi.