05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26

Vasiliko’daki Yangın Korkuttu

Geçtiğimiz Pazartesi gece yarısından hemen önce, Vasiliko Çimento Fabrikası yakınlarındaki odun ve lastik yığınında büyük bir yangın çıktığı ve yangının Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) bölgede bulunan elektrik üretim merkezi ile VTTV şirketinin akaryakıt tesislerini tehdit ettiği haber verildi.