Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2017 Çarşamba 09:26

Vasiliko’daki Yangın Korkuttu

Geçtiğimiz Pazartesi gece yarısından hemen önce, Vasiliko Çimento Fabrikası yakınlarındaki odun ve lastik yığınında büyük bir yangın çıktığı ve yangının Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) bölgede bulunan elektrik üretim merkezi ile VTTV şirketinin akaryakıt tesislerini tehdit ettiği haber verildi.

Vasiliko'daki Yangın Korkuttu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Geçtiğimiz Pazartesi gece yarısından hemen önce, Vasiliko Çimento Fabrikası yakınlarındaki odun ve lastik yığınında büyük bir yangın çıktığı ve yangının Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) bölgede bulunan elektrik üretim merkezi ile VTTV şirketinin akaryakıt tesislerini tehdit ettiği haber verildi.

Rum gazeteleri yangın haberine geniş yer ayırırken, Alithia gazetesi ise “Mari (Tatlısu) Kabusu Uyandı” başlıklı haberinde, yangının 11 Temmuz 2011’de Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO)’nun “Mari” (Tatlısu)’da bulunan deniz üssünde meydana gelen patlamanın yıldönümünden birkaç gün önce meydana geldiğini anımsattı.

Gazete, yangının dün öğleden sonra saat 15.30 sıralarında kontrol altına  alındığını ekledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı Anastasiadis “Bilgilendirme” Kampanyası Başlattı
Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı Sondaj Gemisi Güney Kıbrıs Meb’ine Sorunsuz Ulaştı
Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması İstendi Akıncı Ve Anastasiadis’in AP’a Çağrılması...
Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında Akıncı’nın Açıklamaları Rum Basınında
Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm Zor” Rus Büyükelçi: “BM Parametreleri Dışında Çözüm...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Akel Çözümden Uzaklaşıldığından Endişeli
AKEL Merkez Komitesi çözümden uzaklaşıldığı endişesini dile getirerek, Kıbrıs sorununu yönetme şekli...

Haberi Oku