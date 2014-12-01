Vasiliko’da Enerji Ve Sanayi Bölgesi Kurmak İçin Kıbrıs Türk Malı İstimlak Ediyorlar

ETKİLENECEK KÖYLER TATLISU, TERAZİ, KALANASON, TAŞKENT, BEŞEVLER, YALANCIKÖY, MARONİ VE HİROKİTİA

İSTİMLAK EDİLECEK 1 MİLYON 222 BİN 897 METREKARELİK ARAZİNİN 1 MİLYON 145 BİN 528 METREKARELİK BÖLÜMÜ KIBRIS TÜRK MALI

Rum Yönetimi, Vasiliko bölgesinde petrol ve doğal gaz (devlet ve özel) tesisleri için alan yaratmak üzere bölgedeki “özellikle Kıbrıs Türk mallarını” istimlak ediyor. İstimlakın Rum Yönetimi’ne maliyetinin 45 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor.

Politis “Vasiliko’da 45 Milyon Euro’luk İstimlak... Özellikle Kıbrıs Türk Arazisi Üzerine Kurulacak Akaryakıt ve Doğal Gaz Tesisleri İçin Proje İleri Götürülüyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi tarafından istimlak edilecek arazinin büyük çoğunluğunun Kıbrıs Türk malı olduğunu yazdı.

Gazete istimlaklerin gerçekleştirilmesi konusunda Rum İçişleri ve Maliye bakanlıklarının, hak sahiplerine istimlak ödemelerinin “Kıbrıslı Türklerin menfaatlerini korumakla mükellef Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’ne” taksitle ödenmesi şartıyla anlaştığını belirtti.

Gazeteye göre istimlak kararı Rum Bakanlar Kurulu tarafından 15 gün önce, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in Vasiliko’da enerji ve sanayi bölgesi kurulması önerisinin kabulü çerçevesinde alındı. Halen çevre etkileriyle ilgili incelemenin beklendiği, 8 köyü -“Mari” (Tatlısu), “Zigi” (Terazi), “Kalavasos” (Kalavason), “Dohni” (Taşkent), “Pendakomo” (Beşevler), “Psematismeno” (Yalancıköy), Maroni, Hirokitia- etkileyecek “Vasiliko Düzenleme Planı” (Master Plan) ise çevreye etkileriyle ilgili incelemeyi bekliyor. Düzenleme Planı’nın Rum Enerji Bakanlığı’nın Noble Energy şirketinin işbirliğinde hazırlandığı kaydediliyor.

İSTİMLAK EDİLECEK 1 MİLYON 222 BİN 897 METREKARELİK ARAZİNİN 1 MİLYON 145 BİN 528 METREKARELİK BÖLÜMÜ KIBRIS TÜRK MALI

İstimlak edilecek alanın toplam 1 milyon 222 bin 897 metrekare, bunun 1 milyon 145 bin 528 metrekaresinin de Kıbrıs Türk malı olduğunu belirten gazete, geriye kalan 76 bin 339 metrekarelik alanın Rumlara, Bin 31 metrekarelik alanın da Rum Yönetimi’ne ait olduğunu belirtti, şu detayları verdi:

“Tapu Dairesi tarafından piyasa değeri üzerinden yapılan araştırmaya göre etkilenecek olan arazinin (Kıbrıs Türk-Rum) değeri 45 milyon Euro’ya dayanacak. Daha sonra bu arazinin akaryakıt deposu, liman tesisleri, sıvılaştırma terminali veya doğal gaz deposu (elektrik enerjisi şebekesi, telekomünikasyon, sıvılaştırma, yol ağı, v.b.) inşası için kullanılması amacıyla gerekli altyapılar için çok büyük meblağlar gerekecek. Enerji Bakanı Lakkotripis’in Bakanlar Kurulu’na sunduğu nota göre Petrol şirketlerine kiralanacak arazilerin altyapı masraflarını şirketlerin kendileri tarafından karşılanmasına karar verildi.

VASİLİKO DÜZENLEME PLANI’NIN ÖNGÖRDÜKLERİ

Yeni Düzenleme Planı ve Vasiliko’nun büyük bölümünün enerji ve sanayi bölgesi haline getirilmesi ile hükümet petrol şirketlerine, Larnaka kıyı şeridindeki tesislerini üç yıl içerisinde taşımaları için arazi kiralamak niyetindedir. Depoların Larnaka’dan uzaklaştırılması, sahil bölgesinin temizlenmesi ve değerlendirilmek üzere yerel yönetime devredilmesi hükümetin 2001’den beri taahhüt ettiği bir şeydi.

Elde edilen bilgilerden ve müdahil unsurların açıklamalarından, özel şirketlerin devletin kendilerine Vasiliko’da vermeyi planladığı arazileri değerlendirmeye rıza gösterdiler. Ancak kiralama şartlarını ve koşullarını değerlendirmek üzere müzakere edecekler. Bakanlar Kurulu bunun için bir komisyon kurmaya karar verdi. Devlet bu komisyonda Enerji, Maliye ve İçişleri (Şehircilik ve Tapu daireleri) tarafından temsil edilecek.

Vasiliko Düzenleme Planı’ndan Kıbrıs Petrol Rezervleri İdame Örgütü (KODAP) da faydalanacak. Devlet AB’nin dayattığı stratejik akaryakıt rezervini depolamak üzere özel terminalin önümüzdeki 3-4 yıl içinde inşa etmesi için KODAP’a çimento fabrikası yanında arazi verecek. O zamana kadar KODAP Vasiliko’da (veya başka bir yerde) depo kiralayarak, şu anda Larnaka’da depolamakta olduğu stratejik akaryakıt rezervini taşıyacak. KODAP depo kiralamak için ihaleye çıkmış bulunuyor.”