Vasiliko Enerji Merkezi Çalışmalarının Durdurulması İstendi

Rum Yönetiminin “Enerji Merkezi” haline getirme projesi yürüttüğü Vasiliko bölgesindeki 9 köy (Mari/Tatlısu, Pendakomo/Beşevler, Asgata, Kalavaç, Dohni/Taşkent, Zigi/Terazi, Psemmaismenos/Yalancıköy, Maroni ve Hirokitia/Şirokitya), telafi, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınması talepleri yerine getirilene kadar çalışmaların durdurulmasını istiyor.

BÖLGEDEKİ 9 KÖY SAĞLIK VE GÜVENLİK GEREKÇESİYLE BÜTÜN ENERJİ TESİSLERİNİN AYNI YERDE TOPLANMAMASINI İSTİYOR

Lefkoşa, 22 Temmuz 17 (.): Rum Yönetiminin “Enerji Merkezi” haline getirme projesi yürüttüğü Vasiliko bölgesindeki 9 köy (Mari/Tatlısu, Pendakomo/Beşevler, Asgata, Kalavaç, Dohni/Taşkent, Zigi/Terazi, Psemmaismenos/Yalancıköy, Maroni ve Hirokitia/Şirokitya), telafi, sağlık ve güvenlik tedbirleri alınması talepleri yerine getirilene kadar çalışmaların durdurulmasını istiyor.

Fileleftheros “Vasiliko’da İnkişafa Fren” başlıklı haberinde, halen elektrik santrali, çimento fabrikası, petrol depolama tesisleri ve diğer yerel endüstriyel tesisleri barındıran Vasiliko’ya petrol kabul ve depolama terminali, Güney Kıbrıs’ın stratejik petrol rezervi depoları, beş doğal gaz sıvılaştırma ünitesi ve gelecekte diğer birçok inkişaf projesi planlandığını yazdı.

Habere göre bölgedeki 9 köye, Rum Yönetiminin Vasilliko’yla ilgili bu planları ilgili bakan tarafından sonradan iletildi ve köy sakinlerinin ortaya koyduğu sağlık ve güvenlik endişeleriyle ilgili taleplerinin yerine getirileceğine dair şifahen söz verildi. Ancak bir eşgüdüm komitesi oluşturan 9 köy, şifahi sözler yerine getirilinceye kadar Vasiliko’da Enerji Merkezi ile ilgili yapılacak bütün çalışmaların ertelenmesini istiyor.

Komite, bir süre önce bölgedeki Elektrik Santrali yanında depolanan atıl lastikler yüzünden çıkan yangına da işaret ederek Vasiliko’nun bütün enerji tesislerinin toplandığı tek yer olmamasını, bir kısmının dağıtılması için Koşşi (Üçşehitler) gibi alternatif bir bölge bulunmasını ve Enerji Merkezi’nin 30 yıl Mari, Dohni ve Kalavaç’a yayılmamasını da talep ediyor. Bölge sakinleri ayrıca, Enerji Merkezi nedeniyle maddi değeri neredeyse sıfırlanan özel mülkleri için tazminat veya eş değerde başka mülk verilmesini de istiyor.

(ŞA/HA)

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