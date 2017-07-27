Vasiliko’da Asetilen Sızıntısı Yangın Çıkardı

Lefkoşa, 27 Temmuz 17 (.): Vasiliko’da dün de asetilen ve oksijen tüpü kullanıldığı sırada yangın çıktı.

Haravgi’ye göre dün öğleden sonra 15.00 sularında, bir çalışma sırasında meydana gelen sızıntıdan çıkan yangın nedeniyle itfaiye teşkilatı alarma geçti.

Asetilenin çok tehlikeli bir yanıcı madde olması dolayısıyla diğer ilgili birimler de bölgeye giderek tedbir aldı. Bölge tedbir amaçlı boşaltılırken, sızıntı yapan tüp donduruldu. Çoğu zaman alevlerin tüp dışına da taşınması nedeniyle durum termal kameralarla izleniyor.

(ŞA/HA)

