“vasilik” Dağıtılmamış Türk Malları İçin Kira Başvurusu Kabul Edecek

Lefkoşa, 17 Kasım 18 (.): Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” Güney Kıbrıs’ta dağıtılmayan Türk mallarını, kiralamak isteyen “göçmenlerin” bilgisine sunmak üzere “vasiliğin” web sitesinde duyuracağı haber verildi.

Fileleftheros, “Dağıtılmamış Kıbrıs Türk Malları İçin Şeffaflık” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakan Konstantinos Petridis’in, milletvekili Eleni Kutra-Kukuma’nın ilgili sorusuna cevaben yaptığı açıklamaya yer verdi.

Gazete, “göçmen” Rumlara kiralamak maksatlı durulan Türk malların Lefkoşa bölgesinde 7 ev (56 talep), 27 açık alan ve işyeri (37 talep), 38 tarımsal arazi (10 talep); Limasol’da Ay Thoma’da 39 tarımsal arazi (0 talep); Larnaka’da 5 açık alan ve 1 işyeri (41 talep); Baf’ta 39 işyeri (79 talep) olduğunu yazdı.

Rum basını, konuyla ilgili önceki haberinde web sitesinde yayınlanacak mallarla ilgili bütün bilgi ve verilerin yer alacağını haber vermişti.

(ŞA/FEZ)

