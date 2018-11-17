“vasilik” Dağıtılmamış Türk Malları İçin Kira Başvurusu Kabul Edecek

Fileleftheros, “Dağıtılmamış Kıbrıs Türk Malları İçin Şeffaflık” başlıklı haberinde, Rum İçişleri Bakan Konstantinos Petridis’in, milletvekili Eleni Kutra-Kukuma’nın ilgili sorusuna cevaben yaptığı açıklamaya yer verdi.
Gazete, “göçmen” Rumlara kiralamak maksatlı durulan Türk malların Lefkoşa bölgesinde 7 ev (56 talep), 27 açık alan ve işyeri (37 talep), 38 tarımsal arazi (10 talep); Limasol’da Ay Thoma’da 39 tarımsal arazi (0 talep); Larnaka’da 5 açık alan ve 1 işyeri (41 talep); Baf’ta 39 işyeri (79 talep) olduğunu yazdı.
Rum basını, konuyla ilgili önceki haberinde web sitesinde yayınlanacak mallarla ilgili bütün bilgi ve verilerin yer alacağını haber vermişti.
(ŞA/FEZ)