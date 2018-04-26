Vadili Ay. Yeorgio Kilisesi’nde Ayin





Lefkoşa, 26 Nisan 18 (.): Vadili kökenli Rumların Vadili’deki Ay. Yeorgio Kilisesi’nde 29 Nisan Pazar günü ayin yapacağı bildirildi.Alithia’nın haberine göre, sabah 07.30’da başlayacak ayin için Lefkoşa’nın Rum kesimi, Limasol ve Larnaka’dan otobüsler kalkacak.Haberde, bir kısım ibadetçinin de Vadili’ye kendi araçlarıyla gitmesinin beklendiği kaydedildi.(ŞA/HA)