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07 Şubat 2017 Salı 09:21

Uzun Yol’da Tasarrufunda Tütün Bulunan Kıbrıslı Türk’e Ceza

Rum Gümrük Dairesi memurlarının, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi geçiş noktasında geçtiğimiz pazar günü, bir Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda gümrüksüz tütün tespit ettiği belirtildi.

Uzun Yol'da Tasarrufunda Tütün Bulunan Kıbrıslı Türk'e Ceza
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Lefkoşa, 7 Şubat 17 : Rum Gümrük Dairesi memurlarının, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi geçiş noktasında geçtiğimiz pazar günü, bir Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda gümrüksüz tütün tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum makamlarının, ismi verilmeyen söz konusu Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda, sarma sigara için kullanılan 50 gramlık 16 paket içerisinde “Old Holborn” marka tütün tespit edildiğini yazdı.

Habere göre söz konusu Kıbrıslı Türk tutuklanırken tütüne de el konuldu.

Gazete olayın daha sonra 250 Euro değerinde para cezasına çevrildiğini belirtti.

2 KADIN YOLCUNUN ÇANTASINDA 23.8 KG TÜTÜN

Gazete aynı haberinde, Larnaka Havalimanı’nda, Güney Kıbrıs’ta daimi ikamet eden Ukrayna pasaportlu iki kadın yolcunun el çantasında, gümrüğe beyan edilmeyen nargile için kullanılan 23.80 kilo tütün tespit ettiğini yazdı.

Söz konusu tütünün 11 bin 724 Euro değerinde olduğunu yazan gazete Rum makamların çantalara ve içerisindekilere el koyduğunu belirtti. 

Habere göre zanlılara para cezası verildi.

(FK/GÜL)

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