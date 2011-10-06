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Uzmanlar Fruktoza Karşı Uyarıyor!

Doğal tatlandırıcı olarak bildiğimiz fruktoz, hem tatlı, hem de ucuz. Birçok hastalığında habercisi

Uzmanlar Fruktoza Karşı Uyarıyor!

Doğal tatlandırıcı olarak bildiğimiz fruktoz, hem tatlı, hem de ucuz. Birçok hastalığında habercisi

06 Ekim 2011 Perşembe 13:01
Uzmanlar Fruktoza Karşı Uyarıyor!
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 En doğal tatlandırıcı olarak bilinen meyve şekeri fruktozunda da bazı tehlikeler olabileceği belirlendi. Bilim adamları fruktozun kanser, kalp hastalığı, hipertansiyon, böbrek problemleri ve hatta bunamaya yol açtığını keşfetti.

Fruktoz ayrıca bağırsak kanseri riskini de arttırıyor.

Amerikan Diyettetik Derneği yüksek miktarda fruktoz içeren meyve sularının tetikleyici olduğunu açıkladı. Araştırma ile ilgili bir diğer çarpıcı buluş ise meyvelerde bulunan ve bağırsak kanserine karşı önleyici özelliği bulunan liflerin, c vitamininin ve diğer antioksidanların meyve suyu haline geldikten sonra kaybolduğunu gösteriyor.

İngiliz Diyetetik Derneği de günde yalnızca 150 ml meyve suyu tüketimini öneriyor. Bu da bir su bardağından daha az bir miktar demek oluyor. 

Son Güncelleme: 06.10.2011 13:01
Anahtar Kelimeler:
DoğalFruktozHem Tatlı.
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