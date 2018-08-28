Uyuşturucudan 3 Kişi Tutuklandı!

Rum polisinin “Mağusa’ya” bağlı Liopetriu nehri bölgesinde, tasarruflarında uyuşturucu bulundurdukları gerekçesiyle 29 yaşındaki bir şahıs ile 32 yaşındaki iki şahsı tutukladığı belirtildi.



Alithia gazetesine göre, 29 yaşındaki kişinin arabasında 1 paket sigara ve yaklaşık 5 gr. ağırlığında kokain tespit eden polis, 32 yaşındaki şahısların bulunduğu araçta 2 naylon poşet içinde 0.5 gram ağırlığında hint keneviri ve 3 bin 300 Euro değerinde para ele geçirdi.



Gazete mahkemeye sevk edilen şahısların, 4 gün tutuklu kalmasına karar verildiğini ifade etti.



Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Limasol sakini 39 yaşında bir kişinin hint keneviri yetiştirmek ve ticaretini yapmak gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.



Söz konusu şahsın tasarrufunda 21 gram hint keneviri bulunduğunu yazan gazete, daha sonra şahsa ait tarlada ekili durumda bir miktar hint keneviri ve tarlada bulunan kulübede de 376 gram hint keneviri tespit edildiğini kaydetti.



Gazete dün Limasol Kaza Mahkemesi’ne sevk edilen bahse konu şahsın, 8 gün tutuklu kalmasına karar verildiğini ekledi.

