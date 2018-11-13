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Uyuşturucu Rakamları

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Rum polisi, Ocak- 31 Ekim 2018 dönemine kadar olan uyuşturucu verilerini açıkladı.Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Meclis’e sunduğu 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan uyuşturucu verilerine dayanarak, 13 yaşından 18 yaşına kadar olan 117 kişiyi uyuşturucu suçundan yakalandığını yazdı. Uyuşturucudan tutuklananların-767 kişi- büyük bir çoğunluğunun ise 19-34 yaşlarında olduğunu yazan gazete 13-18 yaş aralığında tutuklananlardan, bir kişinin 13 yaşında,...

Uyuşturucu Rakamları

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Rum polisi, Ocak- 31 Ekim 2018 dönemine kadar olan uyuşturucu verilerini açıkladı.Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Meclis’e sunduğu 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan uyuşturucu verilerine dayanarak, 13 yaşından 18 yaşına kadar olan 117 kişiyi uyuşturucu suçundan yakalandığını yazdı. Uyuşturucudan tutuklananların-767 kişi- büyük bir çoğunluğunun ise 19-34 yaşlarında olduğunu yazan gazete 13-18 yaş aralığında tutuklananlardan, bir kişinin 13 yaşında,...

13 Kasım 2018 Salı 10:01
Uyuşturucu Rakamları

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Rum polisi, Ocak- 31 Ekim 2018 dönemine kadar olan uyuşturucu verilerini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, Meclis’e sunduğu 1 Ocak-31 Ekim 2018 tarihlerini kapsayan uyuşturucu verilerine dayanarak, 13 yaşından 18 yaşına kadar olan 117 kişiyi uyuşturucu suçundan yakalandığını yazdı.
Uyuşturucudan tutuklananların-767 kişi- büyük bir çoğunluğunun ise 19-34 yaşlarında olduğunu yazan gazete 13-18 yaş aralığında tutuklananlardan, bir kişinin 13 yaşında, 116’sının ise 14-18 yaş aralığında olduğunu, bunların, çoğu hintkeneviri olmak üzere uyuşturucu olaylarına karıştıklarını belirtti.
Uyuşturucu olayları ve ele geçirilen miktarların da endişe verici olduğunu belirten gazete Ekim ayı sonuna kadar bin 405 kişiyle ilgili bin 22 olayın meydana geldiğini, bunlardan 784’nin Kıbrıslı, 361’nin ise yabancı olduğunu yazdı.
Habere göre şimdiye kadar ise, 305 kilo hintkeneviri, 4.2 kilo kokain, yarım kilo kenevir reçinesi, 2.2 kilo eroin, 299 hintkeneviri fidesi, 937 adet ecstasy tablet, 1.1 kilo metamfetamin, 2.6 kilo sentetik madde ele geçirildi.

(FK/ŞEB)
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