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Uyuşturucu Sevkiyatı Suçundan İkinci Kez Tutuklandı

Kukla muhtarlığı çalışanı 35 yaşındaki Rum, başka bir uyuşturucu sevkiyatı suçu nedeniyle mahkeme gününü beklerken, çarşamba günü 3 kilo 200 gram hintkeneviri sevkiyatı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.Politis’in haberine göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan ve 35 yaşındaki Rum’u takip eden polis, 35 yaşındaki Rum’u çarşamba günü suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu Sevkiyatı Suçundan İkinci Kez Tutuklandı

Kukla muhtarlığı çalışanı 35 yaşındaki Rum, başka bir uyuşturucu sevkiyatı suçu nedeniyle mahkeme gününü beklerken, çarşamba günü 3 kilo 200 gram hintkeneviri sevkiyatı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.Politis’in haberine göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan ve 35 yaşındaki Rum’u takip eden polis, 35 yaşındaki Rum’u çarşamba günü suçüstü yakaladı.

24 Ağustos 2018 Cuma 08:56
Uyuşturucu Sevkiyatı Suçundan İkinci Kez Tutuklandı


Kukla muhtarlığı çalışanı 35 yaşındaki Rum, başka bir uyuşturucu sevkiyatı suçu nedeniyle mahkeme gününü beklerken, çarşamba günü 3 kilo 200 gram hintkeneviri sevkiyatı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Politis’in haberine göre, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı alan ve 35 yaşındaki Rum’u takip eden polis, 35 yaşındaki Rum’u çarşamba günü suçüstü yakaladı. Hintkeneviri sevkiyatı için ona motosikletini veren 30 yaşındaki başka bir Rum’u yakalayan polis her ikisi hakkında mahkemeden 8 gün tutukluluk emri aldı.
Gazete, 35 yaşındaki Rum’un 25 Temmuz’da da yine uyuşturucu sevkiyatı nedeniyle, polisin ateş açmak zorunda kaldığı kovalamaca sonucunda yakalandığını, aleyhine dava okunmasından sonra mahkeme gününe kadar serbest bırakıldığını da hatırlattı.
KOMŞUSUNUN ARABASINI BOMBALADI
Aynı gazete, 7 Ağustos’ta Larnaka’da, tasarrufunda 300 gram kokain bulunduğu için tutuklanan ancak birkaç gün önce sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilen 40 yaşındaki Rum’un bu kez de komşusunun arabasını bombaladığını bildirdi.
Gazeteye göre uyuşturucu konusunda sabıkalı Rum, evine sıklıkla polis baskını yapılmasından sorumlu tuttuğu 67 yaşındaki komşusunun evi yanında park halindeki arabasına bomba düzeneği koydu. Tahrip gücü yüksek patlayıcının infilak etmesiyle hem arabada hem de evin giriş bölümünde büyük hasar meydana geldi. 40 yaşındaki Rum yakalandı ve mahkemeden hakkında 5 gün tutukluluk emri alındı.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2018 12:02
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