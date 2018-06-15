Uyuşturucu Kullanımına Bağlı Olarak Komaya Giren Genç Öldü!

Limasol’da geçtiğimiz Pazar günü aşırı doz uyuşturucu kullanımından dolayı komaya giren 17 yaşındaki gencin dün öldüğü belirtildi.

Politis gazetesi, aşırı doz uyuşturucu kullanımından dolayı komada bulunan ve dün ölen İpsona sakini Yiannis Assikis’in, hayatta olsaydı bugün 18’inci yaş gününü kutlayacağını ancak bunun gerçekleşemediğini yazdı.

Gazete söz konusu gencin bir kafeteryada tehlikeli uyuşturucu madde aldığını anımsattı.

LİMASOL’DA 6 KİLO HİNT KENEVİRİ

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, İngiliz Üsleri polisi işbirliğiyle, Limasol’a bağlı “Trahon” (Kayakale) bölgesinde 6 kilo hint keneviri tespit ettiğini yazdı.

Habere göre Rum polisi, 41 yaşındaki “Trahon” (Kayakale) sakini bir kişinin kullandığı araçta 2 kilo hint keneviri tespit etti.

Polis, 41 yaşındaki kişinin, 37 yaşındaki kardeşinin evinde ise yaptığı aramada 4 kilo hint keneviri buldu.

Polis olayla ilgili olarak 41 ve 37 yaşındaki iki kardeş ile 36 ve 40 yaşlarında olan iki kişiyi daha tutukladı.