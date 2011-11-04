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Uyumadan önce yemek yiyenlere öneriler

Uyumadan önce yemek yemenin zararları ve kurtulma yolları

Uyumadan önce yemek yiyenlere öneriler

Uyumadan önce yemek yemenin zararları ve kurtulma yolları

04 Kasım 2011 Cuma 08:42
Uyumadan önce yemek yiyenlere öneriler
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Kendinize zaman ayıramıyorsanız genelde gününüz bir kahveyle başlar, öğleden sonra bir sandviçle geçiştirilir ve açlığınızı giderebileceğiniz tek öğün olan akşam yemeği kalır. Her ne kadar evin yolunu tuttuğunuzda buzdolabından uzak duracağınıza dair kendinize sözler verseniz de iştah inanılmaz bir şeydir ve isteseniz de ona karşı koyamazsınız. Sonuç ise ortadadır: Aşırı yemek. Ne kadar yediğinizin farkına varmadığınız zaman midenizin aşırı dolmuş olması sizi rahatsız eder ve koltukta uzanıp kalırsınız. Peki şimdi ne yapmanız gereklidir? Çok umutsuzca görünse de aslında 3 tane çözüm önerisi mevcuttur.

Ertesi gün öğlene kadar hiçbir şey yemeyin!

Bazı doktorlar aşırı yedikten sonraki 14-15 saat boyunca hiçbir şey yememenizi öneriyor. Yani tahminen ertesi gün öğle yemeğine kadar ağzınıza bir lokma dahi girmemesi gerekiyor. Bu saatler aldığınız fazla besinlerin sindirilebilmesi için büyük önem taşıyor. Aynı zamanda kahvaltı gibi önemli bir öğün ise asla atlanmamalıdır. Ancak kahvaltı gayet makul ve az miktarlarda olmalıdır.

Detoks günü

O gün akşam yemeğinde fazla yediyseniz ertesi gün örneğin 1,5 kilo elma ya da 2 kilo sebze tüketin. Yemeklere tuz katmayın ve 2 kase de yoğurt yemeye gayret edin. Hatta tutkunu olanlar ertesi günü muz günü ilan edebilir. Ancak önemli olan aşırıdan kaçınmaktadır ve açlık bastırana kadar hiçbir şey yememek gibi bir stratejiden uzak durulmalıdır.Yağ hücrelerinde hapsolmuş toksinlerden kurtulmanızı sağlayacak ve diyet programının başarıya ulaşmasına yardımcı olacak detoks bandı bu uygulamada size fayda sağlayacaktır.

Fiziksel egzersizler: Yürüyüş

Sağlıklı yaşamın sırrı eğer spor yapılmıyorsa 5 km yürümektir. Eğer yürüyüş mesafenizi aşırı yedikten sonraki gün ikiye katlarsanız ilk bakışta çok korkunç görünecektir ancak sonuçlar tamamen istediğiniz yönde değişecektir.

Son Güncelleme: 04.11.2011 08:42
Anahtar Kelimeler:
SağlıkYemekUyku
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