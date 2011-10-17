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Uykusuzlukla Baş Etmenin 10 Yolu

Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu, kaliteli bir uyku için önerilerde bulundu

Uykusuzlukla Baş Etmenin 10 Yolu

Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu, kaliteli bir uyku için önerilerde bulundu

17 Ekim 2011 Pazartesi 15:15
Uykusuzlukla Baş Etmenin 10 Yolu
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Kişi yeterli uyumamışsa, ertesi günü uykulu bir halde geçirir. Uykusunu alamayan kişilerde toplantıda dinleyiciyken veya araba kullanırken uyuklama halleri çok olur. Ayrıca gündüz baş ağrısı, yorgunluk, sinirlilik, konsantrasyon ve performans düşüklüğü gibi yakınmalar gözlenir" diye konuşan Nöroloji Uzmanı Dr. Ferda Korkmaz Özkanoğlu, kaliteli bir uyku için şu önerilerde bulundu: 

1. Yatak odalarımızın yeri çok önemlidir. Yatak odasının öğleden sonra güneş almayan, iyi havalandırılan bir oda olması tercih edilmelidir. 

2. Klima kullanımı tavsiye edilebilir ancak çok düşük ısılara ve doğrudan üzerimize gelecek şekilde ayarlanmış klimalar, sağlığımız için tehlikeli durumlara sebebiyet verebilir. Klima kullanırken amacımız soğutmak değil, ortamı optimum ısıda tutmak olmalıdır. 

3. Yatak odalarının basit ve sadece uykuya hizmet etmek için tasarlanmış olması; odada televizyon, kitap, bilgisayar ya da kurutulan çamaşırlar olmaması gerekiyor. ? 

4. Uykuya dalabilmek ve uykuyu sürdürmek için yatak odamızın karanlık olması da bir başka gereklilik. ? 

5. Akşamları yapılan spor, adrenalin seviyemizi yükselterek uykuya dalmamızı zorlaştırabilir. Bu nedenle sporu günün daha erken saatlerinde yapmayı tercih etmek gerekiyor. ? 

6. Vücut ısımızı yükseltecek kalın, naylon pijamalardan, battaniyelerden uzak durulmalıdır.? 

7. Uyumak üzere yatıldığında günün muhasebesini ya da ertesi günün planını yapmak da uykuya engel olabilir.? 

8. Uyumadan üç saat öncesinde yemek yemenin bırakılması gerekir. ? 

9. Yatmadan önce alınacak ılık bir duş en etkili yöntemlerden biridir. Ilık duş, vücut ısımızı düşürmeye yardımcı olur. Bu yöntem çocuklar için de geçerlidir, çocuklarınıza da yatmadan önce duş aldırabilirsiniz.? 

10. Çocuklar rahat uyusun diye, uyku saatlerinden hemen önce  oynatarak yorulmalarını, enerji harcamalarını sağlamak doğru bilinen bir yanlıştır. Çünkü yoğun fiziksel aktivite sonucu vücutta yükselen adrenalinin normal düzeye de inmesi için belli bir sürenin geçmesi gerekir. Bu süreç boyunca çocuklar uykuya dalamaz.

Son Güncelleme: 17.10.2011 15:15
Anahtar Kelimeler:
DoktorUykuöneri
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