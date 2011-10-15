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Uyku Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi

Genellikle psikolojik faktörler, uyku sorunu yaşamanızda en büyük etkenler

Uyku Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi

Genellikle psikolojik faktörler, uyku sorunu yaşamanızda en büyük etkenler

15 Ekim 2011 Cumartesi 17:20
Uyku Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi
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İnsan fizyolojisi, birçok farklı dış etkenden kolaylıkla etkilenebilmektedir ve bunun sonucunda farklı sonuçlar görülür. Uyku bozukluğu, bu sonuçlar içerisinde özellikle son dönemlerde en sık karşılaşılan sonuçlar arasında yer almaktadır.

Bu durum. öncelikle psikolojik sorunlardan kaynaklı olabilir ve günümüzde bu sorunu yaşayan insanların geneli, psikolojik nedenlerden dolayu uyku sorunu çekebilmektedirler. Ancak çoğu zamanda mevsimsel dengesizliklerden kaynaklı olarak fizyolojik faktörlerin vücudunuz üzerinde değişik etkiler göstermesi ile açığa çıkabilmektedir. Bu sorun, düzensiz uyku problemi olarak da adlandırılabilir. İstediğiniz gibi uyuyamaz ya da uykusuz zamanlarınızdan kaynaklı olarak çok büyük problemler ile de karşılaşabilme şansına sahip olacaksınız. Uyku bozukluğu nedenleri konusunda yukarıda kısada olsa biraz bilgi vermiştik. Genellikle psikolojik faktörler, uyku sorunu yaşamanızda en büyük etkenlerden birisi olacaktır. Ancak fizyolojik etkenlerinde etkisi olabilir. Bu nedenle doktora gözükmenizde yarar görüyoruz. Doğru ve ciddi bir tedavi süreci, bu sorundan kurtulabilmeniz için etkili bir yöntemdir. Ancak psikolojik bir sorun ile karşı karşıyaysanız, elbette ki yine bu işin uzmanı olan psikolog ya da psikiyatr uzmanları ile tedavi sürecini başlatmanız gerekecek

 Uyku bozukluğu tedavisi aslına bakıldığında daha farklı yöntemler kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir. Ancak genellikle, ilk olarak psikolojik etkenler göz önünde bulundurulduğundan dolayı sözlü tedavi yöntemi, bu sorunun tedavi aşamasının ilk safhasını oluşturmaktadır. Eğer bu yöntem ile sorunlarınızdan kurtulamazsanız, doktorunuzun öngördüğü şekilde ilaç tedavisi ile daha etkili sonuçlar elde edebilmeniz mümkün olacaktır. :

Son Güncelleme: 15.10.2011 17:20
Anahtar Kelimeler:
UyukBozukNedenleri.
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