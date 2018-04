Üslerin Kullanılması Konusundaki Tartışmalar Sürüyor

Ağrotur’daki İngiliz Üslerinin, kısa zaman önce Suriye’ye gerçekleştirilen saldırılarda kullanılması konusunda, Rum hükümeti ile AKEL arasında başlayan tartışmaların sürdüğü ifade edildi.



Alithia gazetesi “Üsler Konusunu Açmamızın Zamanı Değil” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanlığı’nın şu an böyle bir tartışmanın zamanı olmadığına işaret ettiğini, AKEL’in ise Rum Hükümeti’ni, Suriye saldırıları için Ağrotur Üssü’nün kullanılması önlemek için hiçbir şey yapmadığı konusunda suçlamayı sürdürdüğünü yazdı.



Gazeteye göre dünkü açıklamasında, Rum Yönetimi’nin konuyu ciddiyetle ele almakta olduğunu söyleyen Rum Yönetimi Sözcüsü Prodromos Prodromu, “üsler konusunu her seferinde tartışmanın, bir anlamı olmadığını” ifade etti.



Kıbrıs’taki üslerle ilgili durumun ne olduğunu herkesin bildiğini ifade eden Prodromu, “keşke üsler olmasaydı” ifadesini de kullandı.



Ancak bunların var olduğunu ve bunların ne dilekler, ne de tercihlerden etkilenen bir rejim tarafından yönetilmekte olduklarını ifade eden Prodromu, Rum Yönetimi’nin pozisyonunun herkes tarafından bilindiğini ve bunun radyolarda tartışıp, tekrar tekrar dile getirecekleri bir konu olmadığına işaret etti.



Gerekli girişimlerde bulunulduğunu ve Rum kesiminin tezinin gerçekleştirilen istişarelerde masaya yatırıldığını da belirten Prodromu, sözlerinin devamında AKEL ile Güney Kıbrıs’ta da faaliyet gösteren Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) açıklamalarını da yorumladı.



Buna göre, şu an üslerle ilgili tartışmada bulunanların, Kıbrıs sorununun çözümü için bugüne kadar gerçekleştirilen görüşmelerde İngiliz Üsleri konusunun ortaya konulmadığını hatırlamaları gerektiğine işaret eden Prodromu, bunun tam aksine, bütün hükümetlerin ve Güney Kıbrıs’ın AB’ye girmesini de müzakere eden hükümetlerin, İngiliz Üslerinin devamını kesin olarak addettiklerini ifade etti.



İngiliz Üsleri ve İngilizlerin kontrolünde bulunan topraklarla ne olacağı, aynı zamanda AB’ye katılımdan sonra ne olacağı garantiye alınarak, şu anki statüye ulaştıklarını ifade eden Prodromu, şimdi ise hükümetin, İngiltere’nin AB’den çıkmasının ardından ne olacağını müzakere etmekte olduğunu sözlerine ekledi.



AKEL

Gazeteye göre, AKEL partisi de, Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis aracılığıyla yaptığı açıklamada, Anastasiadis hükümetinin kendisini savunacak ve Suriye aleyhindeki saldırılarla ilgili olarak Ağrotur’daki İngiliz Üslerinin saldırı mevzisi olarak kullanılmasıyla ilgili tutumunu haklı çıkaracak siyasi cesareti bulamadığını söyledi.



Hükümetin bunun aksine, sorumluluk almak yerine, yer değiştirme ve hedef şaşırtma konusundaki favori yöntemine başvurmayı tercih ettiğini savunan AKEL, Anastasiadis hükümetinin, pozisyonunu netleştirmeye itiraz ederek, İngiliz hükümetinin üsleri kullanmasını önlemeyi istemediğinin, açık olduğunu ekledi.



HRİSTOFYAS



Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas ise açıklamasında, bölgedeki istikrar, barış ve Suriye’nin egemenliği için ortak mücadele edilmesi çağrısında bulundu.



Üslerin kullanımı konusunda Rum hükümeti ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i sert bir şekilde eleştiren Hristofyas, AKEL ile Rum kesimindeki geniş solun, Kıbrıs’ta ve dünyada barışın savunulması için, üsler aleyhinde toplu etkinlikler düzenlenmesini istediğini sözlerine ekledi.



TURİZMCİLER



Öte yandan Rum Turizm Örgütü KOT ile Rum Otelciler Birliği de yaptıkları açıklamada, İngiliz basınında yer alan ve İngiliz turistlerin Suriye’yle ilgili durum yüzünden Güney Kıbrıs'ı ziyaret planlarıyla, otel rezervasyonlarını iptal ettiklerine dair haberleri yalanladılar.