Üslerde Kaçak Av Kontrolü ‘drone’la Yapılacak

İngiliz Üsler Polisi’nin, Dikelya İngiliz Üsleri bölgesindeki kaçak avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla bölgenin havadan da kontrolünü gerçekleştireceği, bu amaçla modern bir insansız hava aracı (drone) kullanılacağı bildirildi.

Lefkoşa, 22 Eylül 17: İngiliz Üsler Polisi’nin, Dikelya İngiliz Üsleri bölgesindeki kaçak avlanmanın önüne geçilmesi amacıyla bölgenin havadan da kontrolünü gerçekleştireceği, bu amaçla modern bir insansız hava aracı (drone) kullanılacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Dikelya İngiliz Üsleri’nde dün yapılan tanıtımda, gece görüş kabiliyetine de sahip drone’un kullanım amaçlarına değinildiğini, temel hedefi kaçak avlanmaların tespiti olsa da dorne’un üsler bölgesindeki diğer suçlar için de kullanılacağını aktardı.

Habere göre söz konusu araç çok yüksekten net görüntü alabiliyor ve saatte 80 km hız yapabiliyor.

(SB/HA)