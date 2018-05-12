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Ünlü Rus Mafyası Güney’de...

ERNESTO LEONİDİ CİNAYETİ ARAŞTIRMASINDA RUS MAFYASININ GÜNEY’DE “ŞUBE AÇTIĞI” BULGUSU ORTAYA ÇIKARILDI

Ünlü Rus Mafyası Güney’de...

ERNESTO LEONİDİ CİNAYETİ ARAŞTIRMASINDA RUS MAFYASININ GÜNEY’DE “ŞUBE AÇTIĞI” BULGUSU ORTAYA ÇIKARILDI

12 Mayıs 2018 Cumartesi 08:47
Ünlü Rus Mafyası Güney’de...
ERNESTO LEONİDİ CİNAYETİ ARAŞTIRMASINDA RUS MAFYASININ GÜNEY’DE “ŞUBE AÇTIĞI” BULGUSU ORTAYA ÇIKARILDI

Lefkoşa, 12 Mayıs 18 : Ünlü Rus mafyasının bir kolunun, Rum tarafında örgütlenerek şube gibi faaliyet gösterdiği haber verildi.
Fileleftheros haberi; “Rus Mafyası Burada… Ünlü Suç Örgütü Kıbrıs’ta ‘Şube’ Açtı… Çete Rusya’daki Merkeze Karşı Sorumlu” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.
Rum polisinin, 8 Şubat 2018’de işlenen Ernesto Leonidi (47) cinayetiyle ilgisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Yeorgios Theodoridis (57) isimli Gürcistanlı’nın önceki gün mahkemede verdiği ifadeden ve topladığı diğer verilerden bu sonuca vardığı kaydedilen haberde, Leonidi cinayetine karışan Gürcü grubun da bu mafya grubu üyesi olduğu kaydedildi.
Gazetenin, Rum polisinin topladığı verilere dayandırdığı habere göre, Rum tarafında gerçekleştirdiği yasadışı eylemlerden bir fon oluşturan grup; kârı, örgütün Rusya’daki ana merkezinden aldığı emirlere göre bölüşüyordu. Gazeteye göre, Limasol’da, Leonidi’nin başkanlığında, Güney’deki Gürcüleri kontrol eden bir alt-grup kuruldu.
Yine gazeteye göre, Leonidi’nin katillerinden biri - Rusya’daki ana merkezin de üyesi - ciddi suçlar işlememeleri için Rum tarafındaki suç unsurlarını kontrol etmeye çalışarak suç gelirlerinin düşmesine ve Rusya’daki ana merkezin rahatsız olması üzerine Leonidi ile anlaşmazlığa düşmüştü. Leonidi bu nedenle infaz edildi.
Yeorgios Theodoridis ifadesinde, Leonidi’yi öldürenlerden birinin, kontrolü ele geçirerek Limasol’un hırsızlık ve soygun kaynaklı gelirini artırmak istediğini anlattı.
Rusya’daki suç örgütünün Fransa ve Selanik’te de kolları saptandığı için Rum polisi şimdi Interpol’ü bilgilendirecek. Meseleyi mahkemeye götürmenin eşiğine gelen Rum polisi, cinayetle ilgisi olabilecek ve hakkında Avrupa tutuklama emri çıkartılan 8 kişiyi arıyor.
(ŞA/SEL)
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