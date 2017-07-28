UNIFICYP Kararı Rum Basınında

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini 6 ay uzatma kararı Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Oybirliğiyle UNFICYP’in 6 Ay Yenilenmesi” başlığıyla verdiği haberinde, Trump Hükümeti’nin BM’nin tüm barış operasyonları için yaptığı önerinin ardından, Güvenlik Konseyi üyelerinin ilk kez BM Genel Sekreteri’nden UNFICYP’in stratejik açıdan gözden geçirilmesini ve 4 ay içerisinde bununla alakalı bir rapor hazırlamasını istediğini yazdı.

Haberde, onaylanan raporda yer alan, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen müzakereler, gerçekleştirilen konferanslar, kayıplar konusu, güven yaratıcı önemeler ve diğer konularla ilgili ifadeler de aktarıldı.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi:

Alithia: “UNFICYP’in Görev Süresinin Yenilenmesi… Karar Oy Birliğiyle Kabul Edildi”

Politis: “UNFICYP Kararı”

Haravgi: “Güvenlik Konseyi: Çözüm Bulma Sorumluluğu Kıbrıslılara Ait… Türkiye’ye Sorumluluk İfadesi Olmadan UNFICYP Raporu Onaylandı”