Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

UNIFICYP Kararı Rum Basınında

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini 6 ay uzatma kararı Rum basınında da yer aldı.

UNIFICYP Kararı Rum Basınında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresini 6 ay uzatma kararı Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Oybirliğiyle UNFICYP’in 6 Ay Yenilenmesi” başlığıyla verdiği haberinde, Trump  Hükümeti’nin BM’nin tüm barış operasyonları için yaptığı önerinin ardından, Güvenlik Konseyi üyelerinin ilk kez BM Genel Sekreteri’nden UNFICYP’in stratejik açıdan gözden geçirilmesini ve 4 ay içerisinde bununla alakalı bir rapor hazırlamasını istediğini yazdı.

Haberde, onaylanan raporda yer alan, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yürütülen müzakereler, gerçekleştirilen konferanslar, kayıplar konusu, güven yaratıcı önemeler ve diğer konularla ilgili ifadeler de aktarıldı.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi:

Alithia: “UNFICYP’in Görev Süresinin Yenilenmesi… Karar Oy Birliğiyle Kabul Edildi”

Politis: “UNFICYP Kararı”

Haravgi: “Güvenlik Konseyi: Çözüm Bulma Sorumluluğu Kıbrıslılara Ait… Türkiye’ye Sorumluluk İfadesi Olmadan UNFICYP Raporu Onaylandı”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maronitlerin Köylerine Dönmesi Kararına İlişkin Reaksiyonlar Devam Ediyor Maronitlerin Köylerine Dönmesi Kararına İlişkin...
Rum Hükümeti Kapalı Bölge Maraş Konusunda BM’ye Başvuruyor Rum Hükümeti Kapalı Bölge Maraş Konusunda BM’ye...
Juncker’in Mektubu Juncker’in Mektubu
Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türk Tarafını Eleştirdi Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Türk Tarafını...
Güney Kıbrıs-Yunanistan Arasında Adalet Alanında İşbirliği Güney Kıbrıs-Yunanistan Arasında Adalet Alanında...
Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine İmkan Sağlanması Kararının Yankıları Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine İmkan...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Maronitlerin Köylerine Dönmesi Kararına İlişkin...
Maronitlerin, KKTC’deki bütün köylerine dönmesi şeklinde KKTC’nin aldığı karara yönelik açıklamaların...

Haberi Oku