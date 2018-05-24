UNHCR’nin Güney Kıbrıs’taki “siyasi sığınma başvuru sahiplerinin yaşam koşulları” raporu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR), Güney Kıbrıs’taki “siyasi sığınma başvuru sahiplerinin yaşam koşullarına” ilişkin rapor yayımladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, UNHCR’nin yeni raporuna dayanarak Güney Kıbrıs’taki siyasi sığınma başvurusuna sahip kişilerden yüzde 10’undan azının, Köfünye’deki Kabul Merkezi’nde misafir edilebildiğini, bu kişilerin iskan konusunun büyük ve önemli bir sorun olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki siyasi sığınma talebinde bulunan kişilerin kabul koşullarının yetersiz olmasının, gelecekte bir sürecin belirlenmesinde temel alınacak esas sorunlar hakkında bilgi edinilmesi açısından da ciddi endişelere neden olduğuna da dikkat çekildiğini belirtti.

Gazete, UNHCR’nin siyasi sığınma talebinde bulunan kişilerin özellikle, iskan, eğitim, sosyal yardım ve sosyal ilişkiler olmak üzere 5 alanda, yaşam koşullarının incelenmesi konusunu Lefkoşa Üniversitesi’ne verdiğini yazdı.

Habere göre araştırma kapsamında siyasi başvuruda bulunan yaklaşık 600 kadar kişi ile toplu veya bireysel görüşme yapıldı.

İlgili raporun, ilgili Rum makamlarına verildiğini yazan gazete, raporun bugün, düzenlenecek basın toplantısında bütünlüklü olarak açıklanacağını belirtti.



