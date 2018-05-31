Unhcr’den Açıklama... “hükümet Kürtlerin Talebini Yeniden Gözden Geçirsin”

Lefkoşa, 31 Mayıs 18 (.): Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bir açıklama yaparak, Rum Yönetimi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı önünde bir yılı aşkın süredir protestoda bulunan Suriyeli Kürtlerin vatandaşlık taleplerini yeniden incelemesi için Rum Hükümeti’ne çağrıda bulundu.

Haravgi gazetesine göre UNHCR açıklamasında, Kürt ailenin açlık ve son günlerde susuzluk grevinde olduğunu ve hastaneye kaldırılan bazılarının kritik durumunun sürdüğünü belirtti.

UNHCR, olası ölümlerin engellenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda da hükümete çağrıda bulundu.

Olumsuz hükümet kararlarına meydan okuma aracı olarak açlık grevlerini ve protestoları onaylamadıklarını veya cesaretlendirmediklerini belirten UNHCR, ancak söz konusu ailenin başka seçeneği bulunmaksızın terk edilmiş ve ihmal edilmiş hissettiğini, üzüntüyle tespit ettiklerine dikkati çekti.

(FK/GÜL)