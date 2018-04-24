UNHCR'in “Tokat Nitelikli” Açıklaması"

“SIĞINMA BAŞVURUSUNDA BULUNANLAR EVSİZ KALMA, SEFALET VE UMUTSUZLUK ŞARTLARI ALTINDA”

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Rum Yönetimi’nin ulusal sığınma ve kabul politikasındaki ciddi eksiklikler nedeniyle, sayıları endişe verici sayıya ulaşan sığınma başvurusunda bulunan kişinin evsiz kalma, sefalet ve umutsuzluk şartları altında olduğunu açıkladı.

Politis “Başkalarının İnsafına Bırakılmış… UNHCR Ülkemizdeki Sığınma Talepleri Konusunda Hükümeti İfşa Ediyor” başlıklı haberinde Mülteciler Yüksek Komiserliği açıklamasının Rum Yönetimi’ne “tokat niteliğinde” olduğunu yazdı.

Habere göre, açıklamada sığınmacılara kupon şeklinde verilen yardımların çok düşük düzeyde, Rum muhtaçlarla benzer durumda olup da mültecilik statüsü tanınanlara verilen yardım ödeneklerinin de altında olduğuna dikkat çekildi.

Gazete bunun, sığınma başvurusunda bulunanların kira yardımı olarak ayda 100 Euro aldığı ve Güney’deki mevcut iskân şartları altında, insan onuruna yakışır ikametgah bulmakta büyük zorluklar yaşadıkları anlamına geldiğini belirtti.

Sığınma başvurusunda bulunan kişilerin evsiz olmasalar da geçici olarak aile, arkadaş veya tanımadıkları kişilerin yanında, çok küçük ve aşırı kalabalık stüdyo veya küçük dairelerde yaşadıkları belirtilen açıklamada, kimilerinin yerde uyumak zorunda kaldığı, duşa, tuvalete erişimleri olmadığı, bunların daha çok sakatlığı veya başka sağlık sorunu olan zayıf insanlar olduğu belirtildi.

Açıklamada konut sorununun, bazı sığınma talepçilerini intihar girişimine sürükleyen ciddi bir endişe kaynağı olduğuna vurgu yapıldı ve Rum tarafında, bu tür kişilerin, sığınma başvurusunda bulunduğu anda konut ve sosyal yardıma doğrudan erişimini öngören mevzuat bulunmasına karşın mevcut sistemin bu temel hakların sağlanmasına yeterli olmayıp, bu tür kişileri tehlikeye attığı kaydedildi.

Başvuruda bulunduklarında bu kişilere acil ihtiyaçları için birkaç gün yetecek kadar para verildiği ancak kayıt ve prosedürlerin haftalarca sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, münferit sığınma başvurularının Köfünye’deki merkezde artık kabul edilmiyor olmasının durumu daha da kötüleştirdiği, bu merkezin de ülkede bulunan sığınma talepçilerinin yalnız yüzde 5’ini konuk ettiği belirtildi.