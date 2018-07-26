Unfıcyp Konusunda Müzakereler Sürüyor





Lefkoşa, 26 Temmuz 18 (.): Rum basını, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) konusunda İngiltere tarafından hazırlanan raporun BM Güvenlik Konseyi’nde istişare edilmesine dün de devam edildiğini yazdı.Fileleftheros ve diğer gazeteler, UNFICYP raporunun Güvenlik Konseyi’nde ele alınmasına dün de devam edildiğini, ABD’nin, diğer barış misyonlarında olduğu gibi UNFICYP’in de görevi süresinin yenilenmesinin Kıbrıs sorununun çözüm süreciyle doğrudan ilişkilendirilmesine dair kesin ifade talep etmeyi sürdürdüğünü yazdılar.İngiltere’nin hazırladığı raporda halihazırda bazı küçük ifade değişikliklerinin yapıldığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kornilios Korniliu’nun dün gece geç saatlerde ABD’li mevkidaşı Nikki Haley’le görüştüğünü aktardı.Gazete, rapora ilişkin dün akşamki toplantıda uzlaşı olmaması durumunda Güvenlik Konseyi’nin bugünkü açık oturumunun yarın ya da pazartesine ertelenmesi ihtimalinden de söz etti.(SB/GÜL)