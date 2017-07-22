“unfıcyp’in Rolünün Yeniden İncelenmesi”

Lefkoşa, 22 Temmuz 17 : BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında, gerek Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün (UNFICYP) misyonu ve oluşumunun ileriki aşamada yeniden incelenmesi perspektifi, gerekse Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının ele alınması şekline ilişkin farklı görüşlerin bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, “ABD: UNFICYP’in Rolünün Yeniden İncelenmesi İhtiyacı” başlıklı haberinde, diplomatik kaynaklara atıfta bulunarak, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin İngiltere tarafından hazırlan rapor taslağının BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasındaki gayri resmi istişarelerde, farklı yaklaşımların ortaya çıktığını yazdı.

ABD ve İngiltere’nin daimi temsilcilerinin, BM’nin tüm barış misyonlarının stratejik açıdan gözden geçirilmesinden söz eden ve taslak raporda da yer alan Amerikan önerisi temelinde hareket ettiğini yazan gazete, Kıbrıs’taki Barış Gücü’ne ilişkin bu tedbirin derhal ileriye götürülmesi konusunun ortaya konmadığını ancak UNFICYP’in misyonun yeniden incelenmesi çerçevesini şekillendirecek böylesi ifadenin bir defaki sefer, yani altı ay içerisinde olması girişiminde bulunulacağının göründüğünü belirtti.

Habere göre Amerikan temsilcisi, barış misyonlarının, topraklardaki durum temelinde yeniden uyarlanması gerekliliğinden bahsetti ve UNFICYP’in uzun yıllardır gözden geçirilmediğini, UNFICYP’in stratejik gözden geçirilmesinin de, herhangi bir tarafa yönelik sorumluluk yükleme şeklinde yorumlanmaması gerektiğini de ifade etti.

Aynı kaynaklara göre Rus temsilcisi ise, Ada’daki koşulların değişmesi durumunda UNFICYP’in misyonunun da değişmesi gerekeceğini dile getirdi.

Rus temsilci ayrıca Güvenlik Konseyi’nin, güvenlik konularına ilişkin görüşmelere dahil olması gerektiği şeklindeki görüşünü de yineledi.

Gazete UNFICYP’in görev süresini altı ay daha uzatacak olan raporun, onaylanmasına ilişkin görüşmenin 24 Temmuz’da gerçekleştirileceğini yazdı.

Rapor taslağının içeriğinin büyük bir bölümünün, bir önceki rapor ile benzer olduğunu yazan gazete Crans-Montana konferansına ilişkin ifadenin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ve Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından geçtiğimiz Salı günü bilgilendirilen Güvenlik Konseyi toplantısının ardından Güvenlik Konseyi Başkanı’nın, yapmış olduğu yazılı açıklamaya dayandığını belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Pazartesi ve Salı günü BM’de gerçekleştirdiği temaslarda, kartlarını kapalı tuttuğunu, ülkesinde siyasi yaşama döneceği yoksa BM’deki görevine devam edeceği konusunu netleştirmediğini de yazdı.

RUSYA: “BM PARAMETRELERİNDE KIBRIS SORUNUNA ÇÖZÜM”

Haravgi gazetesi bir başka haberinde ise, Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy’in, Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ile görüşmesinin ardına yapmış olduğu açıklamaya da yer verdi.

Habere göre Rus Büyükelçi Osadchiy, Rusya’nın, Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesinde kalmasının ve bunun korunmasını arzuladığını ifade etti.

Bu amaca yönelik olarak Rusya’nın, Güney Kıbrıs temsilciliğiyle birlikte BM’deki faaliyetlerini koordine ettiğini ifade eden Osadchiy, Kıbrıs sorununun BM kararları çerçevesinde kalması-korunması için BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunun devam etmesi amacıyla Güney Kıbrıs temsilciliğiyle faaliyetlerini koordine ettiklerini belirtti.

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ise Rusya’nın, uluslararası hukuk ilkelerine tutarlı bir ülke ve istikrarlı bir dost olarak kalacağına olan inancını dile getirdi.

Lillikas, Rus daimi temsilcinin Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmede takındığı doğru tavır ve Rusya’nın desteğinden dolayı Osadchiy’e teşekkürlerini de sundu.

(FK/HA)