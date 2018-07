“unfıcyp Alarmı”…

RUM YÖNETİMİ: “YAPILACAK HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK KIBRIS SORUNUNDAKİ YENİ ÇÖZÜM ÇABASINI HAVAYA UÇURUR”HRİSTODULİDİS, NEOFİTU VE MAVROYANNİS ADA İÇİNE VE DIŞINA BU TEZİ YAYIYORÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA KIBRIS SORUNUNDA CİDDİ HAREKETLENMELER OLACAĞINA İŞARET EDEN TORNARİDİS “MERKEZÎ OLMAYAN FEDERASYON” ÖNERDİLefkoşa, 10 Temmuz 18 (.): Rum yönetimi, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresiyle ilgili karar alınması öncesinde “alarma” girdi. Rum Yönetimi “Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili yapılacak herhangi bir değişiklik, Kıbrıs sorunundaki kuluçka evresinde bulunan yeni çözüm çabasını havaya uçurur” iddiasını yaymak amacıyla Ada içinde ve dışında temaslar başlattı.Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, dün Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi 5 ülkenin Güney’deki büyükelçileriyle temaslara başladı. DİSİ Başkanı Averof Neofitu ABD ve Rusya büyükelçileri ile görüştü. Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis de Güvenlik Konseyi’nin her karar onaylaması öncesinde yaptığı gibi, New York’a gitti.Fileleftheros, “UNFICYP İçin Alarmda… Lefkoşa, Görev Süresinin Yenilenmesi Öncesinde Olumsuz Sürprizleri Engellemek İçin Harekete Geçti” başlıklı haberinde, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Güvenlik Konseyi üyelerine verilen gayrı resmi raporunda, UNFICYP’in Ada’daki istikrarın idamesindeki rolüyle ilgili ifadesinin, Rum Yönetimi’nin bu çabasındaki söylemini güçlendirmekte olduğunu belirtti.Rum yetkililerin, Ada içinde ve dışındaki bütün temaslarında “şu anda UNFICYP konusunda ortaya çıkacak herhangi bir mesele, Kıbrıs sorununda kuluçka aşamasında bulunan yeni çabayı havaya uçuracak” tezini ortaya koyduklarına dikkat çekilen haberde Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in de bu mesajı aktaracağına vurgu yapıldı.Gazete, çeşitli çevrelerin ABD’nin, tasarruf maksadıyla barış misyonlarında kesinti yapma ısrarı nedeniyle UNFICYP’in tamamen tasfiye edilme riski altında olmadığına işaret ettiklerini belirtti, ancak yine de BM Güvenlik Konseyi’nin nihai kararı ve görev süresini uzatma kararını benimsemesinden önce, ortaya ne çıkacağının kesin olmadığını, bu nedenle Rum Yönetimi’nin hareketliliğinden vazgeçmediğini yazdı.Habere göre, DİSİ Başkanı Neofitu, dün ABD ve Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçileri ile ayrı ayrı görüştü, ardından basına, “muhataplarına, Kıbrıs’taki Barış Gücü’yle ilgili herhangi bir değişikliğin Kıbrıs sorunundaki muhtemel gelişmeler öncesinde iyi olmayacağı” tezini ilettiğini açıkladı.Neofitu, “Her ikisine de, UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi hakkında bugünkü düzeni etkileyecek, bugünkü dengeleri bozacak herhangi bir karar Kıbrıs sorunundaki muhtemel gelişmeler ve Genel Sekreter’in temsilcisi Jane Holl Lute’un gelişi öncesinde iyi olmayacak tezini ilettiğini” söyledi.SPEHAR LUTE’A İLK BİLGİLERİ NEW YORK’TA VERECEKAynı gazete “Lute’a İlk Bilgilendirme” başlıklı haberinde Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elisabeth Spehar’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa ilişkin mesajlarını iletmek üzere gideceği New York’ta, Jane Holl Lute’la da görüşeceğini yazdı.Habere göre bu ilk görüşmede Spehar, Lute’a Ada’daki durum, Kıbrıs sorunu, Crans Montana’dan bir yıl sonra şu anda iki liderin pozisyonlarının neler olduğu ve müzakerelerin muhtemel yeniden başlamasına nasıl baktıklarına dair bilgi verecek.Bu toplantı sırasında Ada’ya ve Kıbrıs sorununa doğrudan müdahil ülkelerin başkentlerine yapacağı ziyaretlerin programını belirleyeceği belirtilen Lute’un, Ada’yı ziyaret tarihinin 20 Temmuz sonrası olacağına kesin gözüyle bakıldığına işaret edildi. Spehar’ın 19 Temmuz’da Ada’ya döneceği ve Lute’un ziyareti öncesinde iki liderle temaslarda bulunacağı da kaydedildi.Alihtia haberi “A. Neofitu UNFICYP Konusunda: ‘Muhtemel Değişiklikler Hiç İyi Olmayacak’” başlığıyla aktardı.Gazete DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis’in “Önümüzdeki aylarda Kıbrıs sorununda ciddi hareketlenmeler olacak. BM, çeşitli ülkelerden kuvvetlerini çekmeyi planladığına göre tehlike somuttur ” uyarısına yer vererek “merkezî olmayan federasyonu ciddiyetle düşünelim” tavsiyesinde bulunduğunu yazdı.“EYLÜL-ARALIK DÖNEMİ ÇOK YOĞUN”Gazetenin hal böyle ise Kıbrıs sorununun çözümü için acele mi edilmesi gerektiği sorusuna karşılık “Kıbrıs sorunu baskı, tehdit ve şantajla çözülmez. Akıllı ve ölçülü kararlarla çözülür. Çözüm bütün Kıbrıslıların çıkarına, BM Genel Sekreteri’nin çerçevesi temelinde olmalı” diyen Tornaridis “Eylülden aralığa kadarki dönem, Kıbrıs sorununun çözümü için çok yoğun çalışmalar dönemi olacak” diyen Tornaridis şöyle devam etti:“Aralığa kadar ciddi kararlar alınmalı. Taleplerimiz iki düzeyde odaklanmalı. Birincisi, başka devletlerin ve özellikle Türkiye’nin garantileri bulunan bir devlette yaşamaya devam edemeyeceğimiz ve işgal ordularının Kıbrıs’ta kalıcılaşamayacağıdır.MERKEZÎ OLMAYAN FEDERASYONİkincisi ise devletin işlevselliğiyle ilgilidir. Merkezî devletin yetkilerini merkezden uzaklaştırarak daha fazla esneklik vermemizdir. Merkezî olmayan iki bölgeli iki devletli federasyon temelinde onurlu bir uzlaşıya varabilmemiz mümkündür. Yeniden başladığında prosedür, belki Kıbrıs sorununa federasyon çözümüyle ilgili son prosedür olacak.”Tornaridis “merkezi olmayan federasyonun ne anlama geldiğine” genel çerçevede şöyle bir izah getirdi:“Ortak dış politika, ortak savunma ve sınırların korunması, ortak FIR, ortak mülteci politikasıyla işleyebilir Avrupai bir devlet oluşturabiliriz. Aynı zamanda iki devlet örneğin eğitim, sağlık, ulaştırma v.b. alanlarda ikincil/tali önemde yetkilere sahip olabilir. Şu anda ana muradımız, iki devlet çözümünün ülkemiz için yıkıcı olacağını aklımızdan çıkarmadan, Genel Sekreter’in çerçevesi temelinde çözüm talep etmek olmalıdır.”(ŞA/HÖ)