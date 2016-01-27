UNFICYP Rapor Taslağında Kayıplar Tartışma Konusu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki BM barış gücüyle (UNFICYP) ilgili olarak İngiltere tarafından hazırlanan rapor taslağında, Rusya’nın kayıplar konusundaki ifadede değişiklik talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, UNFICYP rapor taslağının içeriğinin, Temmuz ayındaki rapor ile benzer olduğunu ve güncelleştirilmesi çerçevesinde ise farklılıkların çok az olduğunu yazdı.

Gazete diplomatik kaynaklara dayanarak Rusya ve Güvenlik Konseyi’nin başka üyelerinin, kayıplar konusunda, son raporlardaki “güçlü ifadeleri” göz önünde bulundurarak, kayıplar konusuna ilişkin sürecin daha da hızlandırılması ve komitenin çalışmalarının desteklenmesine ilişkin ifadede değişiklik talep ettiğini belirtti.

Gazete BM’deki Güney Kıbrıs Daimi Temsilciliğinin, rapor taslağında, özellikle kayıplar konusunda bazı iyileştirmeler talep ettiğini yazdı.

Habere göre diplomatik kaynaklar, Rusya’nın bu tutumunun, Türkiye-Rusya ilişkilerindeki krizin “yeni çerçevesine”, ayrıca Moskova’nın, ABD ve İngiltere ile bir dizi uluslararası konudaki anlaşmazlığına dayandığını savundu.

Rapor taslağında, bir önceki rapor taslağındaki gibi, kazılara ilişkin “askeri bölgelerden” ve “tüm bölgelere ulaşılması açılımından” bahsetmediğini yazan gazete, rapor taslağı çerçevesinde, Güvenlik Konseyi’nin, “iki liderin 28 Mayıs 2015’teki ortak çağrısı gibi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin kazı koşullarını kolaylaştıracak tüm çabaları selamladığının” ifade edildiğini belirtti.

Habere göre Güvenlik Konseyi ayrıca “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmasının yoğunlaştırılması gerekliliğine bağlı olarak tüm bölgelere ulaşılmasına hızlı bir şekilde katkı koymaları için taraflara da çağrı” yaptı.

Güvenlik Konseyi’nin, BM Genel Sekreteri’nin raporunu, UNFICYP’in görev süresinin 31 Temmuz 2016’ya kadar uzatılmasını selamladığını yazan gazete çözüm sağlanmasına ilişkin sorumluluğun, öncelikle ve özellikle Kıbrıslıların kendi sorumluluğunda olduğunu yinelediğini ve tarafların, Ada’nın bölünmüşlüğünü ve Kıbrıs tartışmasını, adil ve kalıcı bir çözüme götürmesinde yardımcı olmasında, öncelikli rolün BM’de olduğunu da teyit ettiğini belirtti.

Habere göre, Güvenlik Konseyi ayrıca sağlanan ilerleme, olumlu dinamik ve liderlerin, en yakın zamanda bir çözüm sağlanması için yorulmak bilmeden çalışacaklarını dile getiren taahhütlerini de selamladı.

Gazete aynı haberinde Güvenlik Konseyi’nin çalışmalarını bugün tamamlaması durumunda, rapor taslağını yarın onaylamasının beklendiğini yazdı.