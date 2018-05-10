UNFICYP konusu Amerikan Senatosu’nda

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs’taki Barış Gücü (UNFICYP) konusunun, Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ndeki Demokratların Başkanı Senatör Robert Menendez’in bir takım soruları nedeniyle gündeme geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi “UNFICYP Konusu Senato’da” başlıklı haberinde, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’ndeki Demokratların Başkanı Robert Menendez’in, UNFICYP’le ilgili bir takım sorular sorduğunu, bunların ise şu anda Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten aynı zamanda ABD’nin BM’deki Daimi Temsilcilik vekilliğine adaylığını koyan Jonathan Cohen tarafından yanıtlandığını yazdı.

Habere göre Cohen, UNFICYP’in Kıbrıs’ta kalması için çalışacağı sözünü verirken, UNFICYP’i “kritik bir misyon” olarak nitelendirdi.

Cohen, kendi yaşında bir misyon olduğunu belirttiği UNFICYP’in, zor ancak özel ve Kıbrıslı Rumlarla Yunanlıların oldukça önemli addettiği bir misyon olduğunu da ifade etti.