Umman Sultanlığı Dayanışma Konseyi Başkanı Limasol’u Gezdi

Umman Sultanlığı Dayanışma Konseyi Başkanı Şeyh Shakin Khalid Hilal Al Meaawali ve beraberindeki heyetin, Limasol’u ziyaret ettiği belirtildi.

Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Umman Sultanlığı Dayanışma Konseyi Başkanı Şeyh Shakin Khalid Hilal Al Meaawali ve beraberindeki heyetin, Limasol’u ziyaret ettiği belirtildi.

Politis gazetesi, Umman Sultanlığı Dayanışma Konseyi Başkanı Şeyh Shakin Khalid Hilal Al Meaawali ve beraberinde heyetin, Limasol’u ziyareti sırasında Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis ile bir araya geldiğini ve şehri birlikte gezdiğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Umman Sultanlığı Dayanışma Konseyi Başkanı ve üyelerinin, geçtiğimiz salı akşamı Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile Limasol Limanı’nda demirlemiş olan “Alasia” isimli gemide bir araya geldiğini yazdı.

Gazete söz konusu geminin Umman Sultanlığı tarafından Güney Kıbrıs’a hediye edildiğini, isminin daha önce “Al-Salam” olduğunu da belirtti.

(FK/HÖ)