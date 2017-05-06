Umman Sultanlığı Alt Meclis Başkanı Güney Kıbrıs’a Gidiyor

Lefkoşa, 6 Mayıs 17 : Umman Sultanlığı Alt Meclis Başkanı Şeyh Khalid Bin Hilal Al Maawali’nin, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in daveti üzerine yarın, Güney Kıbrıs’a gideceği bildirildi.

Haravgi gazetesi, beraberindeki heyetle adayı ziyaret edecek olan Al Maawali’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bazı bakanlar, siyasiler ve müteşebbis çevrelerle görüşeceğini yazdı.

Haberde, Al Maawali ile beraberindeki heyetin, Limasol Limanı’nı ve burada demirli olan, Umman Sultanlığı’nın hediye ettiği “Alasia” gemisini ziyaret edeceği de kaydedildi.

(GE/HÖ)