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Uluslararası Çaplı Sahte Para Çetesine Karıştığı Düşünülen İki Kıbrıslı Rum Tutuklandı

Sahte Euro banknotlar basan uluslararası bir çetenin faaliyetlerine karıştığı düşünülen 23 ve 28 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum kardeşin tutuklandığı bildirildi.

Uluslararası Çaplı Sahte Para Çetesine Karıştığı Düşünülen İki Kıbrıslı Rum Tutuklandı

Sahte Euro banknotlar basan uluslararası bir çetenin faaliyetlerine karıştığı düşünülen 23 ve 28 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum kardeşin tutuklandığı bildirildi.

03 Ağustos 2018 Cuma 07:35
Uluslararası Çaplı Sahte Para Çetesine Karıştığı Düşünülen İki Kıbrıslı Rum Tutuklandı

Sahte Euro banknotlar basan uluslararası bir çetenin faaliyetlerine karıştığı düşünülen 23 ve 28 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Rum kardeşin tutuklandığı bildirildi.

Politis gazetesi, EUROPOL’ün verdiği bilgiye göre Avusturya makamlarının, sahte para basan ve bunu sahte isimler kullanarak satan bir çeteyle ilgili cezai soruşturma başlattığını belirtti. 

Çete başının yakalanmasının ardından yapılan araştırma kapsamında, 23 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un bu sahte paralardan (25 adet 10 Euro ve 15 adet 50 Euro) sipariş ettiği, 28 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un da posta ile gelen paketi teslim aldığının saptandığını aktaran gazete, Kıbrıslı Rumların evlerinde yapılan aramada bir kutu içerisinde bir miktar 10 ve 50 Euro’luk sahte para bulunduğunu aktardı. 

Gazete, 23 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un hakkındaki suçlamayı reddettiğini, 28 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un ise üniversitede takip ettiği “karanlık internet” (dark web) konulu konferanstan sonra banknotları satın aldığını savunduğunu belirtti. 

23 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un evde bulunan miktardan daha fazla miktarda bir sipariş verdiğine işaret eden gazete, Polisin, büyük miktarda sahte paranın piyasaya dağılmış olabileceği ihtimalinin üzerinde durduğunu belirtti. 

RUS MİLYARDERİN KARA PARALARI GÜNEY KIBRIS’TA ARANIYOR 

Öte yandan Alithia gazetesi Rus makamlarının, Rus milyarder Ziyavudin Magomedov’un kara para akalamsıyla ilgili soruşturması kapsamında Güney Kıbrıs’ta araştırma yapılmasını istediğini yazdı. 

Konuyla ilgilenen mahkemenin, uzmanların, Güney Kıbrıs’ta araştırma yapmasını istediğini ve bu maksatla Rum makamları nezdinde başvuruda bulunulduğunu belirten gazete, aynı kapsamda, Virjin Adalarında da araştırma yapılmasına yönelik yetkili makamlar nezdinde başvuruda bulunulduğunu kaydetti.

 


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Son Güncelleme: 03.08.2018 10:38
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