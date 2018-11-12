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Ulusal Konsey Toplantısı Sona Erdi...

PRODROMU “KISIR ZEMİNE GİREN BİR GÖRÜŞMENİN FAYDASI OLMAZ. BAŞKAN İŞLEYEBİLİRLİĞİ MUTLAK ŞEKİLDE GÜVENCEYE ALACAK BİR ANLAŞMA İSTİYOR”

Ulusal Konsey Toplantısı Sona Erdi...

PRODROMU “KISIR ZEMİNE GİREN BİR GÖRÜŞMENİN FAYDASI OLMAZ. BAŞKAN İŞLEYEBİLİRLİĞİ MUTLAK ŞEKİLDE GÜVENCEYE ALACAK BİR ANLAŞMA İSTİYOR”

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Ulusal Konsey Toplantısı Sona Erdi...

PRODROMU “KISIR ZEMİNE GİREN BİR GÖRÜŞMENİN FAYDASI OLMAZ. BAŞKAN İŞLEYEBİLİRLİĞİ MUTLAK ŞEKİLDE GÜVENCEYE ALACAK BİR ANLAŞMA İSTİYOR”
“YAPICI ORTAMDA GERÇEKLEŞTİ. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER YANINDA KAYGILAR DA DİLE GETİRİLDİ”

Lefkoşa, 12 Kasım 2018 (.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında saat 10.00’da başlayan Ulusal Konsey toplantısı 12.00 sıralarında sona erdi.
Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis Konsey üyelerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 26 Ekim, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici danışmanı Jane Holl Lute ile 31 Ekim’de yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi
Rum Sözcü Prodromos Prodromu toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Konsey toplantısının “yapıcı bir ortamda” gerçekleştiğini söyledi.

Prodromu görüş ve öneriler yanında, kaygıların da dile getirildiğini belirttiği toplantıda, Anastasiadis’in, referans şartlarıyla ilgili hazırlıkların önemine vurgu yaptığını anlattı. Anastasiadis’in, dile getirilen kaygıları paylaştığını söyleyen Sözcü, “şekillenen olgular temelinde ifade edilen görüşlere de saygısı var, ancak kendi görüşleri de var” dedi.

Prodromos Prodromu “Kısır zemine giren bir müzakerenin faydası olmaz. Başkan, işleyebilirliği mutlak şekilde güvenceye alacak bir anlaşma istiyor” ifadelerini kullandı.
DİSİ Başkanı Averof Neofitu da toplantı çıkışında açıklama yaptı. “Sayın Lute usule dair bazı fikirlerle gelirse, BM Genel Sekreteri’nin raporu dışında olacağını düşünmüyorum” diyen Neofitu, Anastasiadis’in yaptığı bilgilendirmeden memnun olduğunu söyledi.
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu “referans şartlarında anlaşmaya varılamayabileceğinden” büyük endişe belirtti.
Anastasiadis’i, referans şartlarını takip edecek görüşmeler öncesinde mümkün olduğunca iyi hazırlık yapmaya çağıran Kiprianu, müzakerelere bugüne kadar uzlaşılan temelde devam edilmesi çağrısı da yaptı. Andros Kiprianu, desantralize federasyon meselesinin önceki Konsey toplantısında tartışıldığını sözlerine ekledi.
(ŞA/HÖ)

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