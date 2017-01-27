Ukraynalı İş İnsanı Ahmedov’un Hisseleri Donduruldu

Hisselerin dondurulması kararının, bir Rum şirketinin başvurusu üzerine gerçekleştiğini aktaran gazete, iki şirket arasında Ukrayna eski devlet telekomünikasyon kurumunun alım-satımında anlaşmazlık yaşandığını aktardı.

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