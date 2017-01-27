Güney Kıbrıs:
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27 Ocak 2017 Cuma 07:27

Ukraynalı İş İnsanı Ahmedov’un Hisseleri Donduruldu

Güney Kıbrıs’ta mahkeme kararıyla Ukraynalı işadamı Rinat Ahmedov’un hisselerinin geçici olarak dondurulduğu haber verildi.

Ukraynalı İş İnsanı Ahmedov'un Hisseleri Donduruldu
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Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Güney Kıbrıs’ta mahkeme kararıyla Ukraynalı işadamı Rinat Ahmedov’un hisselerinin geçici olarak dondurulduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Ahmedov’un Güney Kıbrıs’ta kayıtlı şirketlerinin hisselerinin 700 milyon dolarının 30 günlüğüne dondurulduğunu yazdı.

Hisselerin dondurulması kararının, bir Rum şirketinin başvurusu üzerine gerçekleştiğini aktaran gazete, iki şirket arasında Ukrayna eski devlet telekomünikasyon kurumunun alım-satımında anlaşmazlık yaşandığını aktardı.

(HC/GÜL)

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