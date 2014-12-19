Ukrayna Rum Yönetimi İle İmzaladığı Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması’nı İptal Etmek İstiyor

Ukrayna’nın, Rum Yönetimi ile 2012 yılında imzaladığı çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmasını iptal etmek istediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Ukrayna’nın bu anlaşmayı iptal etme sebebinin, Ukrayna’nın diğer ülkelerle olan çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşmalarının, Rum Yönetimi ile imzaladığından daha kötü koşullara sahip olması ve daha özele inilirse, Ukrayna’dan deniz aşırı şirketlere satılan taşınmazlar için, ne Ukrayna’da, ne de Rum Yönetimi’nde herhangi bir vergi uygulanmaması ve bu durumun, Ukrayna Parlamentosu’nda sorun yaratması olduğunu yazdı.

Haberde, bu anlaşmanın iptalinin, Rum Yönetimi’ne ciddi olumsuz etki yaratacağı kaydedildi.