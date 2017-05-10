Ucuz İlaç İçin İşbirliği

Güney Kıbrıs, Malta, Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya’nın Avrupalıların daha ucuz yenilikçi ilaçlara erişiminin olabilmesi için işbirliği yapacakları bildirildi.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs, Malta, Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya’nın Avrupalıların daha ucuz yenilikçi ilaçlara erişiminin olabilmesi için işbirliği yapacakları bildirildi.

Alithia gazetesi çabanın, Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis’in Avrupa Birliği Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis’e 8 Nisan 2016 tarihinde bir mektup göndererek daha ucuz yenilikçi ilaçlar için güneyin işbirliği yapmasını önerdiğini yazdı.

Bu işbirliği fikrinin Pazartesi günü Valetta Bildirgesinin imzalanmasıyla gerçek olduğunu belirten gazete, altı ülkenin tam bir güven, dayanışma ve açıklık içerisinde ilaçlara daha iyi erişim için çalışacakları teyidinde bulunduğunu aktardı.

Gazete bu çerçevede Güney Kıbrıs’ın, her ülkeden üç kişinin katılacağı ilk Teknik Komite toplantısını Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirme inisiyatifini üstlendiğini belirtti.

(HC/ŞEB)