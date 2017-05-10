Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Mayıs 2017 Çarşamba 08:43

Ucuz İlaç İçin İşbirliği

Güney Kıbrıs, Malta, Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya’nın Avrupalıların daha ucuz yenilikçi ilaçlara erişiminin olabilmesi için işbirliği yapacakları bildirildi.

Ucuz İlaç İçin İşbirliği
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Güney Kıbrıs, Malta, Yunanistan, Portekiz, İtalya ve İspanya’nın Avrupalıların daha ucuz yenilikçi ilaçlara erişiminin olabilmesi için işbirliği yapacakları bildirildi.

Alithia gazetesi çabanın, Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis’in Avrupa Birliği Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andriukaitis’e 8 Nisan 2016 tarihinde bir mektup göndererek daha ucuz yenilikçi ilaçlar için güneyin işbirliği yapmasını önerdiğini yazdı.

Bu işbirliği fikrinin Pazartesi günü Valetta Bildirgesinin imzalanmasıyla gerçek olduğunu belirten gazete, altı ülkenin tam bir güven, dayanışma ve açıklık içerisinde ilaçlara daha iyi erişim için çalışacakları teyidinde bulunduğunu aktardı.

Gazete bu çerçevede Güney Kıbrıs’ın, her ülkeden üç kişinin katılacağı ilk Teknik Komite toplantısını Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirme inisiyatifini üstlendiğini belirtti.

(HC/ŞEB)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rmmo’ya Elektronik Göz, İnsansız Hava Aracı Ve Gemi Rmmo’ya Elektronik Göz, İnsansız Hava Aracı...
Anastasiadis’ten Kendisini Eleştirenlere “sert Cevap” Anastasiadis’ten Kendisini Eleştirenlere “sert...
Şilluris Ahı Yetkilileriyle Görüştü Şilluris Ahı Yetkilileriyle Görüştü
Türkiye’nin Yayımladığı Navtex Ve Notam’lar Rum Basınında Türkiye’nin Yayımladığı Navtex Ve Notam’lar...
Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanları Güney Kıbrıs’a Gidiyor Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin Dışişleri Bakanları...
İngiliz Okulu’na Kabul Edilecek Öğrenciler İçin Uygulanan Prosedürün Çağdaşlaştırılması Tavsiyesi... İngiliz Okulu’na Kabul Edilecek Öğrenciler İçin...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Rmmo’ya Elektronik Göz, İnsansız Hava Aracı...
Rum Milli Muhafız Ordusu’na elektronik gözlem sistemi, gemi ve insansız hava aracı alınması gibi süreçlerin...

Haberi Oku