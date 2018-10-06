Üçşehitler’de Kıbrıslı Türk Arazileri Üzerine Sanayi Bölgesi

“Koşi-Goşşi” (Üçşehitler) köyü yakınlarına, bölgedeki sanayi tesislerinin taşınabilmesi için sanayi bölgesi kurulmasının planlandığı, karar henüz kesin olmamakla birlikte, 270 sanayi arası hazırlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Goşşi” (Üçşehitler) köyü yakınlarında “A Sınıfı Sanayi Bölgesi” oluşturulması konusunda düşüncelerin olduğunu, Çevre Dairesi’nin bölgeyle alakalı rapor hazırlanmasına onay verdiğini yazdı.

Gazete, Üçşehitler köyünün terk edilmiş bir köy olduğunu ve belirli bölgelere yakınlığından ötürü sanayi bölgesi kurulması açısından elverişli olduğunu belirtirken sanayi bölgesinin kurulmasının öngörüldüğü alanın, toplamda 500 bin metrekare olduğunu yazdı.

Haberde, 270 sanayi bölgesi arsası oluşturulabileceği ifade edilirken, bu arazinin çoğunluğunun Kıbrıslı Türklere ait arazilerle hali araziden oluştuğu vurgulandı.

Haberde, arazinin ne kadarının Kıbrıslı Türklere ait olduğuna ilişkin ayrıntıya ise yer verilmedi