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Üçlü Zirve Temasları Bugün Başlıyor...

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KOCİAS BUGÜN, BAŞBAKAN ÇİPRAS İSE YARIN GÜNEY’DE

Üçlü Zirve Temasları Bugün Başlıyor...

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KOCİAS BUGÜN, BAŞBAKAN ÇİPRAS İSE YARIN GÜNEY’DE

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
Üçlü Zirve Temasları Bugün Başlıyor...

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI KOCİAS BUGÜN, BAŞBAKAN ÇİPRAS İSE YARIN GÜNEY’DE
Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında doğal gaz konusunda iş birliğini temel alan üçlü zirve yarın gerçekleştirilecek.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan arasında doğal gaz konularında koordinasyon ve iş birliği yapılması temelinde gerçekleştirilecek üçlü zirvenin yarın başlayacağını, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin ise Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’in bugün Güney Kıbrıs’a gitmesiyle başlayacağını yazdılar.
Gazete “Atina ve Lefkoşa Koordine Oluyor – Anastasiadis Üçlü Zirve ve Kıbrıs Sorunu Konularıyla Çipras ve Kocias’ı Görecek” başlıkları altında verdiği haberinde, üçlü zirve çerçevesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki temasların bugün başlayacağını yazdı.
Habere göre, Güney Kıbrıs’a gidecek Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, bugün Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis’le görüşecek.
Kocias ve Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel konular da dahil birçok konuyu ele alacakları bugünkü teke tek görüşme sonrasında genişletilmiş müzakerelere geçileceği, ardından da basın toplantısı düzenleneceği belirtildi.
Gazete, Hristodulidis’in Kocias için çalışma yemeği de vereceğini vurguladı.
Öte yandan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise yarın Güney Kıbrıs’a gidecek.
Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le Çipras baş başa gerçekleştirecekleri görüşme sonrasında üçlü zirveye katılacaklar.
Gazete, Rum Hükmet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada, yarın yapılacak üçlü zirvenin Güney Kıbrıs’ın uluslararası hukuka saygı çerçevesinde komşu ülkelerin hemen hemen hepsiyle gerçekleştirdiği iş birliğinin kanıtı olduğunu iddia etti.
Prodromu, izledikleri bu iş birliği politikasıyla Türkiye’nin tüm komşularıyla yürüttüğü zıtlık politikasına karşılık verdiklerini öne sürdü.
Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “İmzalar Atılacak” başlığıyla verirken, yarınki üçlü zirvede “EastMed” projesini bir adım daha ileri taşıyacak bir anlaşma da dahil olmak üzere çeşitli iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının beklendiğini yazdı. 
KOCİAS DAVADA İFADE VERECEK
Alithia gazetesi ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın bugün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde, Yunanistan ile Cikko Metropolitliği arasında, 1998 yılında Yunanistan Büyükelçiliği binası inşası için kilise tarafından verilen bir arazi hakkındaki dava için ifade vermesinin beklendiğini yazdı.
Üçlü zirveye katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’a gidecek olan Kocias’ın ayrıca, söz konusu davada mahkeme önünde ifade vermesinin de beklendiğini vurgulayan gazete, dava konusuna da ayrıntılı şekilde yer verdi.
Habere göre Cikko Metropolitliği, 1998 yılında Cikko Metropolitliği tarafından büyükelçilik yapılması için değerinden düşük bir miktara Yunanistan’a satılan arazinin, on yıl geçmesine karşın bu amaç doğrultusunda kullanılmaması ve başka bir şirkete satılması gündeme geldiği için dava açtı.
 

Son Güncelleme: 07.05.2018 22:45
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan3Zirve
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