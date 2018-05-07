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“Üçlü Zirve Afrodit’in Kaderini Belirleyecek”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 8 Mayıs’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilecek olan üçlü zirve öncesinde, baş başa görüşecekleri haber verildi.

“Üçlü Zirve Afrodit’in Kaderini Belirleyecek”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 8 Mayıs’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilecek olan üçlü zirve öncesinde, baş başa görüşecekleri haber verildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 19:28
“Üçlü Zirve Afrodit’in Kaderini Belirleyecek”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında 8 Mayıs’ta Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilecek olan üçlü zirve öncesinde, baş başa görüşecekleri haber verildi.

Kathimerini gazetesi “Üçlü Zirve Afrodit’in Kaderini Belirleyecek” başlıklı haberinde, İsrail’in Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki” 12’inci parselde bulunan “Afrodit” yatağıyla ilgili talepleri konusunun, Anastasiadis-Netanyahu görüşmesinde ele alınacağını yazdı.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak, iki ülkenin liderinin, iki ülke ilişkilerine gölge düşmesini önleyecek politik bir çözüm bulunması için, meseleyi ele alacaklarını kaydeden gazete, konunun üçlü zirvesi öncesinde yapılacak baş başa görüşmede ele alınacağını yineledi.

Rum kesiminin, bir formül bulunması için, elle tutulur bir eylem çerçevesi önermekte olduğunu yazan gazete, öte yandan “kaynakların”, İsrail’le konuyla ilgili bir anlaşma olmamasının, hiçbir durumda Afrodit yatağının ticari parçasını etkilemediğine işaret ettiklerini belirtti.

Gazete, gündeminde Afrodit yatağından doğal gaz satışıyla ilgili istişareler ile Güney Kıbrıs ve Mısır arasındaki boru hattıyla ilgili devletlerarası anlaşma bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, Kahire’ye gittiğini de ekledi.
 

Son Güncelleme: 07.05.2018 23:17
Anahtar Kelimeler:
Nikos Anastasiadisİsrail3Zirve
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