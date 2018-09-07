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Uçaklar, Rus Tatbikatları Yüzünden Rota Değiştiriyor

Uçaklar, Rus Tatbikatları Yüzünden Rota Değiştiriyor

07 Eylül 2018 Cuma 09:00
Uçaklar, Rus Tatbikatları Yüzünden Rota Değiştiriyor

“Lefkoşa FIR Hattı” içerisinden geçecek uçakların, Rusya’nın bölgede yaptığı 8 tatbikat nedeniyle rota değiştirdikleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın “Kuznetsov” uçak gemisi ile “Marşal Ustinov” kruvazörünün liderliğinde 36 gemi, 2 denizaltı ve 34 savaş uçağıyla tatbikat icra ettiğini yazdı.

Gazete, savaş uçakları arasında “Tu-160” bombardıman uçakları, “Tu-142MK” ve “II-38” denizaltı savar uçak ve “Su-33” ile “Su-30SM” tipi savaş uçaklarının bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Kıbrıs etrafında yaptığı tatbikatlar esnasında havadan yakıt ikmaliyle ilgili fotoğraflar yayımladığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 07.09.2018 12:36
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