banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97054
ALTIN
231.846
DOLAR
5.9483
STERLİN
7.5997
EURO
6.8181
Koruçam’da yangın
KORUÇAM’DA YANGIN 
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
İdris: Üniversitenin iznini iptal ettik
İDRİS: ÜNİVERSİTENİN İZNİNİ İPTAL ETTİK
BRT Yasta
BRT YASTA
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa'da uyuşturucu
Kapat

Üç Kıbrıslı Türk’ün Aredyu’dan Kaçırılması!

OLAYDA BİR RUM İŞ İNSANIYLA POLİS PARMAĞI...

Üç Kıbrıslı Türk’ün Aredyu’dan Kaçırılması!

OLAYDA BİR RUM İŞ İNSANIYLA POLİS PARMAĞI...

10 Ağustos 2018 Cuma 08:29
Üç Kıbrıslı Türk’ün Aredyu’dan Kaçırılması!

OLAYDA BİR RUM İŞ İNSANIYLA POLİS PARMAĞI...
Politis gazetesi geçmişten bir olayın yayımlandığı “Cezalandırılmamış Suçlar” adı altındaki haberleri kapsamında, bugün, Aredyu köyünden kaçırılıp öldürülen üç Kıbrıslı Türk’ün hikayesine yer verdi. 

Gazete 1963 yılında Aredyu’nun 265 Kıbrıslı Rum, 90 da Kıbrıslı Türk’ün karma olarak yaşadığı 355 nüfuslu bir köy olduğunu yazdı. Gazete Kıbrıslı Türklerin sayıları az olsa da büyük tarım arazilerine sahip olduğunu ekledi. 

29 Aralık 1963 yılında Deftera polis karakolundan iki polisin, Aredyu’da Naim Hüseyin (18), Salih Mehmet (55) ve Kemal Hüseyin’i (34), köydeki Kıbrıslı Türklerin iyi olduğunun tespit edilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’e götürecekleri gerekçesiyle evlerinden aldığını kaydeden gazete, bahse konu kişilerin ailelerinin daha sonra polise verdiği ifadede, iki polisten birinin; çavuş olanının adını da verdiğini belirtti.

Polise göre, kaçırılanların ailelerinin, olayın ardında Küçük ile iletişime geçtiğini kaydeden  gazete, Küçük’ün olaya ilişkin bilgisinin olmadığını belirttiğini aktardı.  
 
O günlerde Naim Hüseyin, Salih Mehmet ve Kemal Hüseyin’in ailelerinin, “tutuklama” konusunda endişelenmelerinin haklı olduğunu, çünkü 23 ve 27 Aralık tarihlerinde Aredyu’da Şevket Cemal (34) ve Niyazi Cemal’ın (39) da “ortadan kaybolduğunu” belirten gazete, Rum polisinin, 2010 yılında sadece 29 Aralık 1963 tarihinde kaçırılan üç Kıbrıslı Türk’le ilgili olayı araştırmaya başladığını kaydetti. 

Gazete, “Daha önce adı geçen iki kişinin (Şevket Cemal ve Niyazi Cemal) kalıntılarının bulunamadığını, diğer üç Kıbrıslı Türk’ün kalıntılarının ise (Sevgül Uludağ’ın, gömü yerinin bulunmasında belirleyici rol oynamasıyla) 2008 yılında ‘Tseri’de (Bilen) bir kuyu içerisinde bulunduğunu” belirtti. 

29 Aralık 1963 gecesi içerisinde arka koltukta üç Kıbrıslı Türk ve ön yolcu koltuğunda baş şüphelinin olduğu Polis aracının, (köyün eski sakini) Kallitsi’nin tarlalarının bulunduğu bölgeye ulaşmak üzere Tseri’den geçtiğin görüldüğünü kaydeden gazete, polise göre, iş insanı olduğu söylenen baş şüphelinin, köyün bilindik şahsiyetlerinden,  “Tseri” milis grubunun başı olduğunu ve artık hayatta olmadığını yazdı.

Bir komşunun ifadesine göre baş şüphelinin, Kallitsi’nin tarlalarında, yurtdışından getirdikleri yeni silahlar deneyecekleri ve atış sesi duyarlarsa endişelenmemeleri söylediğini aktaran gazete, köyün bir başka kadınının ise, sürüsünü Kallitsi’nin tarlalarına götürürken baş şüphelinin, kendisini, yönüne değiştirmeye mecbur ettiğini anlattığını aktardı. 

Üç Kıbrıslı Türk’ün soğukkanlılıkla öldürülüp bir kuyuya attığını, ardından hayatta olmayan “Tseri”li ekskavatör sahibi bir başka kişinin kuyuyu kapattığını aktaran gazete, bir “Tseri sakininin,” ekskavatör gelmeden önce kayın pederinin bölgeden geçtiğini ve kuyu etrafında kan izleri ve öldürülenlerin kişisel eşyalarını gördüğü anlattığını aktardı. 

Öte yandan (gazetenin iletişime geçtiği) “Tseri” ve Aredyu sakinlerine göre bölgenin milis güçleri grubunda baş şüpheli dışında, baş şüphelinin kardeşi (hayatta), bir “Tseri” sakini (hayatta) ve bir “Ergaton” sakini (hayatta) ve bir “Agrokipya” sakininin de yer aldığını yazan gazete, bu gruba Deftera polis karakolundan iki tane de polisin dahil olduğunu belirterek, öldürülenlerin ailelerinin bu polislerden birinin ismini verdiğini belirtti. 

Gazete kısaca suç grubunun en az 7 kişiden oluştuğunu yazarak, Aredyu sakinlerinin, baş şüphelinin, 27 Aralık 1963 yılında kaçırılan ve köy mezarlığı karşısında öldürülen Kıbrıslı Türk Niyazi Cemal’ın öldürülmesinden sorumlu olduğunu anlattıklarını yazdı. 

Haberde, Niyazi Cemal’in kaybolması ve kardeşi Şevket Cemal’in de “Koçinotrimitya”dan Kıbrıslı Rum çavuş tarafından öldürülmesiyle ilgili ayrıntılara yer veren gazete, bahse konu çavuşun, 10 yıl sonra, EOKA-B üyesi olduğu ve darbe sırasında öldüğünü belirtti. 

Gazete, suç grubundaki 7 kişiden sadece 2’sinin daha sonra EOKA-B’ye girdiğini  de belirtti. 

Haberinde tanıklıklara göre baş şüpheli hakkında bilgiler aktaran gazete, bu kişinin, Kıbrıslı Türklerin bölgeden ayrılmasının ardından sonra geride kalan hayvanlarının yarısını çaldığından söz etti.

 

banner288
Son Güncelleme: 10.08.2018 11:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu Sayısında Artış!
Yolcu Sayısında Artış!
Takipteki Krediler Nisan Sonunda 19,9 Milyar Euro Oldu!
Takipteki Krediler Nisan Sonunda 19,9 Milyar Euro Oldu!
Türkiye Enerji Bakanı’nın Açıklamaları Rum Basınında!
Türkiye Enerji Bakanı’nın Açıklamaları Rum Basınında!
Prodromu: “Müzakerelerin Başlaması Daha Önemli”
Prodromu: “Müzakerelerin Başlaması Daha Önemli”
Kayıp Şahıslar Komitesi “Taktik Değiştiriyor” İddiası
Kayıp Şahıslar Komitesi “Taktik Değiştiriyor” İddiası
Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Çalışmaları!
Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Çalışmaları!
Baf Mall’da Silahlı Soygun!
Baf Mall’da Silahlı Soygun!
Güney Kıbrıs İle Mısır Arasında Deniz Yolu Bağlantısı İhtimali Kuvvetlendi!
Güney Kıbrıs İle Mısır Arasında Deniz Yolu Bağlantısı İhtimali Kuvvetlendi!
Bir Rum Polis Vaadle Para Aldığı Gerekçesiyle Tutuklandı!
Bir Rum Polis Vaadle Para Aldığı Gerekçesiyle Tutuklandı!
AP Seçimlerinde 77 Bin Kıbrıslı Türk’ün Oy Kullanma Hakkı Olduğu İddia Edildi!
AP Seçimlerinde 77 Bin Kıbrıslı Türk’ün Oy Kullanma Hakkı Olduğu İddia Edildi!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim