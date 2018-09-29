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Üç Ayrı Olayda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Rum polisinin, Larnaka, Baf Havalimanı ve Peya’da meydana gelen üç ayrı olayda 57 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

Üç Ayrı Olayda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Rum polisinin, Larnaka, Baf Havalimanı ve Peya’da meydana gelen üç ayrı olayda 57 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 09:59
Üç Ayrı Olayda Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Rum polisinin, Larnaka, Baf Havalimanı ve Peya’da meydana gelen üç ayrı olayda 57 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirdiği belirtildi.


Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, bu üç ayrı olayla birlikte toplam 57.37 kilo hint keneviri ile 35 gr. kokain ele geçirdiğini yazdı.


Habere göre, Rum Narkotik Şube Basın Sözcüsü Stelyos Sergidis konu hakkında yaptığı açıklamada, polisin, Baf’a bağlı Peya ve Larnaka’daki olaylarda, iki suç örgütünü dağıttığını, Baf Havalimanı olayında ise iz üstünde olduğunu ifade etti.


Habere göre polis, Larnaka’da, büyük miktarda uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen 24 yaşındaki bir kişinin kullandığı araçta yaptığı aramada toplam 5.5 kilo hint keneviri ele geçirdi. Polis, 24 yaşındaki sözkonusu kişinin babasının evinde yaptığı aramada ise 26.5 kilo hint keneviri tespit edildi.


Öte yandan Atina’dan Baf Havalimanı’na gelen 30 yaşındaki bir Yunanlı’ın iki bagajında yapılan aramada ise, 24.7 kilo hint keneviri ele geçirildiğini yazan gazete, Baf’a bağlı Peya’da ise Birleşik Krallık’tan olan iki kişinin içerisinde hint keneviri bulunan gömülü bir kutuyu almaya çalışırken yakalandığını yazdı.
 

Son Güncelleme: 29.09.2018 13:12
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