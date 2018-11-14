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Tuz Gölü’nün Korunması İçin Çağrı

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Larnaka Belediyesi, Tuz Gölü’nün sulak alanının korunması için çağrıda bulundu. 

Tuz Gölü’nün Korunması İçin Çağrı

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Larnaka Belediyesi, Tuz Gölü’nün sulak alanının korunması için çağrıda bulundu. 

14 Kasım 2018 Çarşamba 08:53
Tuz Gölü’nün Korunması İçin Çağrı
Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Larnaka Belediyesi, Tuz Gölü’nün sulak alanının korunması için çağrıda bulundu. 
Fileleftheros gazetesine göre, Larnaka Belediyesi konuyla ilgili açıklamasında, Çevre ve Avcılık Daireleri gibi makamların yaptıkları inceleme neticesinde, ziyaretçilerin sulak alana girdiklerini ve kuşları rahatsız ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. 
Larnaka Belediyesi, koruma altındaki alana girilmesinin yasak olduğunu anımsatarak alanın korunması için çağrıda bulundu.
(FK/FEZ)

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