Tuz Gölü Bölgesine 5 Yıldızlı Otel İnşa Edilmesi İçin İzin Başvurusu Yapıldı





Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Larnaka’daki Tuz Gölü bölgesinde, 5 yıldızlı otel ve lüks konutlar inşa edilmesi için başvuruda bulunulduğu belirtildi.Fileleftheros gazetesi otel yapımı için başvurulan alanın “Dromoloksia”(Mormenekşe)-Meneu Belediye sınırları içerisinde yer aldığını da yazdı.Başvurunun, Vegetable Producers &Exporters Ltd şirketi tarafından yapıldığını yazan gazete çalışmanın isminin de “Salt Lake Resort&Spa” olduğunu belirtti.Gazete şirketin, çalışmanın, koruma bölgelerine yakın olması nedeniyle incelenmesi amacıyla başvuruda da bulunduğunu yazdı.(FK/HÖ)**************