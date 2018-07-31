Tuz Gölüne giren iki turisti itfaiye kurtardı

Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi’nin olduğu bölgedeki Tuz Gölüne giren iki İngiliz turistin, göl içerisinde mahsur kaldığı bildirildi.



Alithia gazetesi, turistlerin kıyıdan 250 metre mesafede gölün çamurlu zemini içerisinde sıkışıp kaldıklarını belirtti.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin turistleri kurtardığını kaydeden gazete, ayaklarında hafif yanıklar oluşan turistlerin tedavi amacıyla hastaneye götürüldüğünü aktardı.

