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Türkmenistan’a Büyükelçi

Rum Yönetimi’nin Moskova Büyükelçisi Yorgos Kasulidis, Türkmenistan’a da akredite oldu. Kasulidis’in, 10 Aralık’ta Türkmenistan meclisinde düzenlenen bir törende, Türkmenistan Meclis Başkanı Akja Nurberdiyeva’ya güven mektubunu sunduğu haber verildi.

Türkmenistan’a Büyükelçi

Rum Yönetimi’nin Moskova Büyükelçisi Yorgos Kasulidis, Türkmenistan’a da akredite oldu. Kasulidis’in, 10 Aralık’ta Türkmenistan meclisinde düzenlenen bir törende, Türkmenistan Meclis Başkanı Akja Nurberdiyeva’ya güven mektubunu sunduğu haber verildi.

18 Aralık 2014 Perşembe 09:37
Türkmenistan’a Büyükelçi
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 Rum Yönetimi’nin Moskova Büyükelçisi Yorgos Kasulidis, Türkmenistan’a da akredite oldu. Kasulidis’in, 10 Aralık’ta Türkmenistan meclisinde düzenlenen bir törende, Türkmenistan Meclis Başkanı Akja Nurberdiyeva’ya güven mektubunu sunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, Kasulidis’in düzenlenen törende, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedow’a yönelik kişisel dileklerini, aynı zamanda Rum Yönetimi’nin Türkmenistan ile olan ikili ilişkilerinin gerek siyasi gerek ekonomik alanda daha fazla güçlendirilmesi konusundaki arzusunu ilettiği ifade edildi.

Gazeteye göre Kasulidis Nurberdiyeva’ya, Rum Meclisi’nin iki ülke meclisi arasında daha fazla işbirliği yapılması arzusunu da iletti.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı adına konuşan Nurberdiyeva ise, Türkmenistan’ın dış politikasında köşe taşı olarak kalıcı bir tarafsızlığı benimsediğini söyledi ve iki ülke ilişkilerinin daha fazla güçlenmesi ve gelişmesi imkânına sahip olduğunu ifade etti.

Habere göre, Türkmenistan Meclis Başkanı Nurberdiyeva, Kasulidis’ten, Anastasiadis’e bir an önce iyileşmesi dileklerini iletmesini de istedi.

             

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