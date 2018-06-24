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Türkiye’yle İlgili Nihai Sonuç Bildirgesinin Taslağı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’yle ilgili AB sonuç bildirgesi nihai taslağında Güney Kıbrıs için yeni kazançlar olduğu ileri sürüldü.

Türkiye’yle İlgili Nihai Sonuç Bildirgesinin Taslağı

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’yle ilgili AB sonuç bildirgesi nihai taslağında Güney Kıbrıs için yeni kazançlar olduğu ileri sürüldü.

24 Haziran 2018 Pazar 10:46
Türkiye’yle İlgili Nihai Sonuç Bildirgesinin Taslağı


Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Türkiye’yle ilgili AB sonuç bildirgesi nihai taslağında Güney Kıbrıs için yeni kazançlar olduğu ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Türkiye İçin Her Şey Havada, Katılım Süreci Durdu” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’yle ilgili sonuçların onaylanması çabasının “pamuk ipliğine bağlı olduğunu” çünkü Avrupa Komisyonu’nun, Bulgaristan dönem başkanlığı çağrısının akabinde “bir uzlaşma formülü yayımladığını” öne sürdü.

İlk kez Türkiye’nin katılım müzakerelerinin durduğuna (standstill) yönelik ifadelerin Avusturya’yı memnun etmek için nihai sonuç bildirgesine dahil edildiğini yazan gazete, Avusturya’nın aksi durumda veto ve metnin bloke edilmesi uyarısında bulunduğunu belirtti.

Bahse konu formülün daha da sert olduğunu ve “riskten söz ederek” Türkiye’nin Avrupa perspektifinin sona erdiğine işaret ettiğini de kaydeden gazete, bu noktanın İngiltere’nin müdahalesinin akabinde metinden çıkarıldığını ifade etti.

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Gazete, Rum kesiminin ise bu sahne içerisinde yalnızca kazanımlarını korumayı başarmakla kalmayıp, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in müdahalesi ve AB’deki Rum Daimi Temsilciliğin koordineli faaliyetleriyle, iki aşamada çok önemli kazançlar elde edildiğini savundu.

Gazete, bunlardan birincisinin, “güvenlik konularına açıkça atıfta bulunularak, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkıda bulunma konusundaki yükümlülüğünün somut hale gelmesinin sağlanması”, ikincisinin ise “Türkiye’nin durgun katılım sürecinin Gümrük Birliği’nin iyileştirilmesiyle ilişkilendirilmesi” olduğunu belirtti.

Gazete, hüküm süren koşullarla birlikte, her iki konuda da hiçbir faaliyet olmasının beklenmediğini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 24.06.2018 14:50
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