banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Gazimağusa'da hırsızlık
GAZİMAĞUSA'DA HIRSIZLIK
Elektrik kablosu hırsızlığı
ELEKTRİK KABLOSU HIRSIZLIĞI
Mevlevi’de uyuşturucu
MEVLEVİ'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Akaryakıta zam yok!
Kapat

Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler

BM’deki Rum Daimi Temsilci Vekili Polis Yoannu’nun, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava sahasını ihlal ettiği iddialarıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği 29 Ağustos tarihli şikayet mektubunun, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul resmi belgesi olarak yayımlandığı belirtildi.

Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler

BM’deki Rum Daimi Temsilci Vekili Polis Yoannu’nun, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava sahasını ihlal ettiği iddialarıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği 29 Ağustos tarihli şikayet mektubunun, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul resmi belgesi olarak yayımlandığı belirtildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 09:06
Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler

BM’deki Rum Daimi Temsilci Vekili Polis Yoannu’nun, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava sahasını ihlal ettiği iddialarıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği 29 Ağustos tarihli şikayet mektubunun, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul resmi belgesi olarak yayımlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, BM’deki Rum Daimi Temsilci Vekili Polis Yoannu’nun 29 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin, Temmuz içerisinde, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava sahasını ihlal ettiğini iddiasıyla, şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre mektuba ilişik olarak, uluslararası hava sahası kurallarının “ihlal edildiğini” ayrıntılı bir şekilde tasvir eden iki belge de gönderildi.

Gazete mektupta ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, sürmekte olan ihlaller nedeniyle yoğun protestosunun da dile getirildiğini yazdı.

Habere göre Daimi Temsilci Vekili Yoannu, mektubunda, “oldubittiler yaratılması aracılığıyla bölünmüşlüğün ileriye götürülmesi ve Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının sabote etmeye odaklanmak yerine barış sürecine katkıda bulunmaları için Türkiye ve Kıbrıslı Türklere de teşvikte bulundu.”

Son Güncelleme: 19.09.2018 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrodit Yatağındaki Doğalgazı Mısır’a Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı
Afrodit Yatağındaki Doğalgazı Mısır’a Taşıyacak Olan Boru Hattı İçin İmzalar Atıldı
Avramopulos: “AB Mültecilerle İlgili Her Türlü Yardımı Yapmaya Hazır”
Avramopulos: “AB Mültecilerle İlgili Her Türlü Yardımı Yapmaya Hazır”
Tapu Memurundan Milletvekiline Taciz Suçlaması
Tapu Memurundan Milletvekiline Taciz Suçlaması
Ayia Napa’da İrlandalı Erkek Turiste Tecavüz
Ayia Napa’da İrlandalı Erkek Turiste Tecavüz
Kıbrıs Sorununa “Taksitli Çözüm”
Kıbrıs Sorununa “Taksitli Çözüm”
Tabanca Ve Patlayıcı Madde İle Yakalandılar
Tabanca Ve Patlayıcı Madde İle Yakalandılar
Rum Hükümeti 1,5 Milyar Euro Borçlandı
Rum Hükümeti 1,5 Milyar Euro Borçlandı
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Rum Otomobil Birliği Kıbrıs Rallisindeki Harita Konusunda Açıklama Yaptı
Rum Hükümet Sözcüsü ABD Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı
Rum Hükümet Sözcüsü ABD Başkanı’nın Kıbrıs’a İlişkin Açıklamasını Yorumladı
Yeorgiadis KKTC’deki Yakıt Fiyatlarından Dolayı Güneyde Vergi Hafifletilmesine Gitmeyeceklerini Açıkladı
Yeorgiadis KKTC’deki Yakıt Fiyatlarından Dolayı Güneyde Vergi Hafifletilmesine Gitmeyeceklerini Açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim