Türkiye’yi BM’ye Şikayet Ettiler

BM’deki Rum Daimi Temsilci Vekili Polis Yoannu’nun, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava sahasını ihlal ettiği iddialarıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği 29 Ağustos tarihli şikayet mektubunun, BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul resmi belgesi olarak yayımlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, BM’deki Rum Daimi Temsilci Vekili Polis Yoannu’nun 29 Ağustos’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin, Temmuz içerisinde, Güney Kıbrıs’ın deniz ve hava sahasını ihlal ettiğini iddiasıyla, şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre mektuba ilişik olarak, uluslararası hava sahası kurallarının “ihlal edildiğini” ayrıntılı bir şekilde tasvir eden iki belge de gönderildi.

Gazete mektupta ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, sürmekte olan ihlaller nedeniyle yoğun protestosunun da dile getirildiğini yazdı.

Habere göre Daimi Temsilci Vekili Yoannu, mektubunda, “oldubittiler yaratılması aracılığıyla bölünmüşlüğün ileriye götürülmesi ve Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarının sabote etmeye odaklanmak yerine barış sürecine katkıda bulunmaları için Türkiye ve Kıbrıslı Türklere de teşvikte bulundu.”