Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2017 Pazar 10:37

Türkiye’ye Tatbikat İzni

Türkiye'ye Tatbikat İzni
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattı içerisinde askeri tatbikat yapmasına onay verdiği iddia edildi.

Simerini gazetesi: “Bizi Rahatsız Etmelerine İzin Verdik – Kıbrıs Hükümeti, Türk NOTAM’ına Onay Verdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Türkiye’nin 14 Haziran tarihinde Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattında hava ve deniz tatbikatı gerçekleştirmesine Rum Dışişleri Bakanlığı’nın izin verdiğini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin söz konusu tatbikatı gerçekleştirmek için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) başvurduğunu, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ise, Türkiye’nin izin alsın ya da almasın tatbikatı gerçekleştireceği argümanına dayanarak, AB’nin 21 Eylül 2005 tarihili karşı açıklamasını kullanmayıp onay verdiğini öne sürdü


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKEL Başkanlık Adayı Olarak Stavros Malas’ı Önerdi AKEL Başkanlık Adayı Olarak Stavros Malas’ı...
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu
Hristodulidis: “Türkiye’nin AB Sürecindeki İlerlemesi Kıbrıs Sorununun Çözümünden Geçiyor” Hristodulidis: “Türkiye’nin AB Sürecindeki İlerlemesi...
Eide: “Tüm Tarafların İki Toplumlu İki Kesimli Federason Çözümüne Bağlı Olduklarından Emin Değilim” Eide: “Tüm Tarafların İki Toplumlu İki Kesimli...
Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoras Nestoros İle Söyleşi Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum Üyesi...
Kasulidis: “BM Kararları Ve Parametreleri Çözümü Teşkil Ediyor” Kasulidis: “BM Kararları Ve Parametreleri Çözümü...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

AKEL Başkanlık Adayı Olarak Stavros Malas’ı...

Haberi Oku