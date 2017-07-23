Türkiye’ye Tatbikat İzni

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattı içerisinde askeri tatbikat yapmasına onay verdiği iddia edildi.

Simerini gazetesi: “Bizi Rahatsız Etmelerine İzin Verdik – Kıbrıs Hükümeti, Türk NOTAM’ına Onay Verdi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Türkiye’nin 14 Haziran tarihinde Güney Kıbrıs’ın sözde FIR hattında hava ve deniz tatbikatı gerçekleştirmesine Rum Dışişleri Bakanlığı’nın izin verdiğini iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin söz konusu tatbikatı gerçekleştirmek için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) başvurduğunu, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın ise, Türkiye’nin izin alsın ya da almasın tatbikatı gerçekleştireceği argümanına dayanarak, AB’nin 21 Eylül 2005 tarihili karşı açıklamasını kullanmayıp onay verdiğini öne sürdü





