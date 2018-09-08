Türkiye’nin Yeniden AİHM Huzuruna Çıkması İsteniyor

Bazı Kıbrıslı Rumların, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına uyması için, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, görülmüş ve karara bağlanmış bir davanın yeniden AİHM huzuruna götürülmesini öngören sürecin harekete geçirilmesini istediği bildirildi.



Bakanlar Konseyi’nin, davalı ülkenin mahkemenin nihai kararına uymayı reddettiği zaman, çok nadir olarak harekete geçirdiği bir prosedürün söz konusu olduğuna da dikkat çekildi.



Haravgi gazetesi, konuyla ilgili ayrıntıları aktardığı haberinde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin, AİHM kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek üzere 18-20 Eylül tarihlerinde Strazburg’da toplanacağını yazdı.



Kıbrıslı Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis’in Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği mektupta, (Türkiye’nin) yeniden mahkeme huzuruna çıkarılması amacıyla, “Lordos ve diğerleri” davası için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki 46’ıncı maddenin 4’üncü fıkrası temelinde prosedürün harekete geçirtilmesini istediğini aktaran gazete, davanın, Kıbrıslı Rumların, KKTC’deki mallarıyla ilgili yapmış oldukları başvuruyla alakalı olduğunu belirterek, AİHM’in, bu kapsamda, 20 milyon 830 bin Euro tazminat ödenmesi kararı verdiğini anımsattı.



Gazete, 2012’de mahkeme kararında, başvuru sahiplerinin Türkiye’nin kararlara uymayı genel olarak reddetmesi nedeniyle tazminatların ötesinde yıllık bir miktarın ödenmesini istemiş olduğunu belirtti. Mahkemenin ise o aşamada Türkiye’nin kararları yerine getirmesi konusunda varsayımlarda bulunmanın erken olduğu değerlendirmesinde bulunduğuna işaret edilerek, Kıbrıslı Rum avukatın şimdi de, Türkiye’nin hiçbir şey yapmadan geçen altı yıl için tazminat verilmesini istediğini belirtti.



Buna göre, başvuru sahiplerinin, hukuk danışmanları aracılığıyla 2012-2018 dönemiyle ilgili kullanım kaybına yönelik yıllık tazminat verilmesi için Bakanlar Komitesi’nin davayı tekrar mahkemeye göndermesini istediğini aktaran gazete, Bakanlar Komitesi’nin ilgili maddeyi, 2017 yılında Azerbaycan’la ilgili bir konuda uyguladığına dikkat çekti.



Haberde, Strazburg’a başka Kıbrıslı Rum başvuru sahiplerinden de Türkiye’nin AİHM kararlarına uymayı reddetmesi konusunda mektuplar gittiği belirtildi.



Gazeteye göre, Kıbrıslı Rum Andreas Orfanidis, Türkiye’nin, AİHM’in tazminat ödenmesine yönelik 2010 kararlarını komitenin bir sonraki toplantısına kadar yerine getirmemesi durumunda Fransa ya da bir başka Avrupa ülkesindeki Türk mülklerine el konulması önerisini yeniden dile getirdi.



