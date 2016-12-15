Güney Kıbrıs:
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15 Aralık 2016 Perşembe 08:58

Türkiye’nin Tavır Değiştirmesi Ümitlerini Doğal Gaza Bağladılar

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum tarafının, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tavır değiştirmesi konusunda bütün ümidini bağladığı ana bileşenin doğal gaz olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin Tavır Değiştirmesi Ümitlerini Doğal Gaza Bağladılar
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum tarafının, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tavır değiştirmesi konusunda bütün ümidini bağladığı ana bileşenin doğal gaz olduğunu açıkladı.

Simerini’nin haberine göre dün bir radyo programında konuşan Kiprianu , Türkiye’nin bu dönemde içteki durum,  Suriye ve Kürtlerle alakalı birçok sorunla uğraştığını hatırlattı.

Kiprianu “Erdoğan’ın,  kendi rolünü daha da güçlendirmek için istediği anayasal değişiklikleri geçirmek için Türkiye’deki bir kısım milliyetçi unsura ihtiyaç duyduğu bir aşamada olduğunu” söyledi ve şunları ekledi:

“Türkiye eski Başbakanı  Ahmet Davutoğlu ile geçen Ocak’ta yaptığım görüşmede Davutoğlu, ‘doğal gaza ihtiyacımız var, ne kadar çıkarsa alacağız’ demişti. Kıbrıs Rum tarafının, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tavır değiştirmesi konusunda bütün ümidini bağladığı ana bileşen, Kıbrıs doğal gazıdır.”

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Anahtar Kelimeler
TürkiyeDoğal Gaz
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