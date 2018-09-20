Türkiye’nin Strazburg’daki Toplantıya Katılmadığı İddia Edildi

Türkiye’nin, Strazburg’da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde KKTC’deki Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili toplantıya katılmadığı iddia edildi.

Alithia gazetesi, Türkiye’nin, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ile Kıbrıs sorununun boyutlarına ilişkin işbirliğini kestiğine dair açıklamaları çerçevesinde dün sabah KKTC’deki Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili toplantıya katılmadığını savundu.

Türkiye’nin dünkü toplantıda KKTC’deki Rum mallarıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyumu konusunun görüşüldüğünü kaydeden gazete, Avrupa Konseyi Türk Daimi Temsilcisi’nin Kıbrıs’la ilgili dünkü toplantıya katılmadığını öne sürdü.

Türkiye’nin toplantıya katılmamasının diğer üye ülkelerin temsilcilerince “farklı tonlarda, olumsuz olarak yorumlandığını” iddia eden gazete, Güney Kıbrıs’ın tartışılan konu için iki karar taslağı sunduğunu belirterek, komitenin nihai kararlarının yarım alınmasını beklendiğini aktardı.